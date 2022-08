PSG Mercato : Le Paris SG vise une star de Premier League !

Publié par Thomas G. le 10 août 2022 à 17:06

PSG Mercato : Souhaitant renforcer la défense du Paris Saint-Germain, Luis Campos pourrait réaliser un transfert record en recrutant un défenseur.

PSG Mercato : Le Paris SG se positionne sur Wesley Fofana

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sport Investisment en 2011, le club de la capitale avait pris l’habitude de battre des records durant le mercato. Le PSG avait notamment battu le record du plus grand transfert de Ligue 1 avec Javier Pastore en 2011. Les Parisiens s’étaient par la suite montrés plus prudents avec la mise en place du fair-play-financier. En 2017, le Paris Saint-Germain avait repris ses habitudes en réalisant un mercato historique avec la venue de Kylian Mbappé et Neymar pour un montant record de 222 millions d’euros.

Selon Sky Sports, le Paris SG pourrait de nouveau battre un record en recrutant un défenseur français. Le média anglais indique que le PSG s’est joint à la lutte pour la signature de Wesley Fofana. L’international espoir français devrait quitter Leicester cet été pour 95 millions d’euros ce qui ferait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire. Le natif de Marseille est annoncé avec insistance du côté de Chelsea, mais l’arrivée du PSG pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. Après l’échec qui se profile dans le dossier Milan Skriniar, Luis Campos et son équipe pourrait se focaliser sur la venue de Wesley Fofana.

PSG Mercato : Le Paris SG lance l’assaut pour Wesley Fofana

Deux ans après son départ de l’ASSE, Wesley Fofana pourrait faire son retour en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait disposé à s’aligner sur les 95 millions d’euros réclamés par Leicester. Le PSG souhaite incorporer Wesley Fofana dans la nouvelle défense à trois de Christophe Galtier. En cas de signature au Paris Saint-Germain, le défenseur de 21 ans prendrait la place de Sergio Ramos qui serait utilisé comme un joker de luxe. Cinq ans après le transfert de Neymar, le PSG pourrait à nouveau défrayer la chronique en battant un record supplémentaire.