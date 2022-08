Stade Rennais Mercato : Marseille, le SRFC vise un top milieu !

Publié par Thomas le 12 août 2022 à 10:33







Stade Rennais Mercato : Priorité de Florian Maurice depuis la venue d'Arnaud Kalimuendo, la signature d'un milieu défensif se précise au SRFC.

Stade Rennais Mercato : La venue d'un milieu se précise au SRFC

Le marché des transferts s’accélère au Stade Rennais, qui compte encore boucler une à deux recrues d’ici la fin de l’été. Après avoir blindé sa défense en enrôlant Arthur Theate et Joe Rodon, le club breton a frappé un coup important sur la sphère mercato, en s’attribuant les services du prometteur Arnaud Kalimuendo. L’avant-centre de 20 ans formé au PSG s’est engagé pour 5 saisons chez les Rouge et Noir pour un transfert estimé à 25 millions d’euros. Mais l’international espoir ne devrait pas être le dernier joueur à débarquer au SRFC cet été.

Avec le départ de Jonas Martin, le SRFC se cherche une sentinelle et vite, un profile jeune et athlétique, capable de contrebalancer avec un entrejeu plutôt technique et offensif. " Oui on est en réflexion, à la recherche d’un joueur un peu plus impactant pour renforcer notre secteur. Dans un profil différent des joueurs que l’on a. Ça peut être des joueurs plus jeunes mais qui ont déjà plusieurs matches au haut niveau ", évoquait hier Bruno Genesio en conférence de presse. Et justement, à en croire L’Équipe, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur un joueur du championnat grec.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte avec l’ OM et le LOSC pour Mady Camara

D’après les informations du quotidien sportif, le Stade Rennais serait très intéressé par les services de Mady Camara. Véritable taulier de l’Olympiakos, la sentinelle de 25 ans est courtisée par plusieurs écuries en Europe dont l’ OM et le LOSC. Déjà auteur de 19 buts depuis son arrivée au Pirée en 2018, l'ancien joueur de l'AC Ajaccio semble se diriger vers un transfert cet été. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club grec, l’international guinéen pourrait coûter un peu plus de 10 millions d’euros à Lille, Rennes et Marseille. Dans le même temps, le SRFC garde un œil sur l’ex-Lillois Xeka, libre de tout contrat après cinq saisons dans le Nord de la France.