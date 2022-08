Stade Rennais Mercato : C'est officiel pour Arnaud Kalimuendo !

Publié par Ange A. le 11 août 2022 à 22:25







Stade Rennais Mercato : Le SRFC a frappé un grand coup au Paris Saint-Germain. Rennes a officialisé la signature d’ Arnaud Kalimuendo.

Stade Rennais Mercato : Arnaud Kalimuendo nouvel attaquant du SRFC

Après avoir renforcé son arrière-garde, le Stade Rennais vient de réaliser un joli coup en attaque. Jeudi soir, le SRFC a officialisé le transfert d’Arnaud Kalimuendo dans un communiqué. « Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant du Paris SG Arnaud Kalimuendo. Il s’est engagé pour une durée de cinq ans. Il n’a que 20 ans mais a déjà montré toute l’étendue de son talent. (...) Convoité par plusieurs clubs européens cet été, l’ambitieux international espoir tricolore (12 sélections - 4 buts) a donné sa préférence au Stade Rennais F.C. et découvrira l’Europa League cette saison. Degemer mat Arnaud ! », a indiqué le club breton dans son communiqué.

Deuxième plus grosse recrue de l’histoire du SRFC

Le montant du transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais est estimé à 25 millions d’euros, bonus compris. Le titi parisien est la deuxième recrue plus la chère du SRFC. L’ailier belge Jérémy Doku reste la plus grosse acquisition de Rennes. Le club breton avait claqué 26 millions pour le transfert de Doku en 2020. Le jeune buteur formé au Paris Saint-Germain est la quatrième recrue estivale du Stade Rennais. Steve Mandanda a été le premier à rejoindre Rennes cet été. Libéré de son contrat par l’Olympique de Marseille, le portier de 37 ans a signé pour deux ans au SRFC.

Les défenseurs centraux Arthur Theate et Joe Rodon ont ensuite rejoint le club breton. Le premier a été transféré de Bologne. Quant au second, il est prêté avec option d’achat par Tottenham. En rejoignant la Bretagne, Kalimuendo va franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il va en effet découvrir la Ligue Europa cette année avec les Rouge et noir.