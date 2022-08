PSG-Montpellier HSC : La compo du Paris SG, un grand retour annoncé

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 13:33







Dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Montpellier HSC, samedi, au Parc des Princes. Découvrez la compo probable du Paris SG.

PSG-Montpellier HSC : Kylian Mbappé signe son retour face au MHSC

Large vainqueur de Clermont Foot (5-0) pour son premier match de la saison, le PSG aura à coeur de poursuivre sur sa lancée samedi contre le Montpellier HSC. Surtout que cette rencontre comptant pour la 2e journée se jouera au Parc des Princes. Et cela tombe bien puisque les Rouge et Bleu pourront compter sur le retour de Kylian Mbappé. Absent lors de la première journée, l’attaquant de 23 ans s’est entraîné normalement toute la semaine et devrait donc débuter face au MHSC.

Le Paris SG se présentera donc samedi soir avec son trio de stars, Mbappé, Messi, Neymar, aligné pour la première fois cette saison. Toutefois, Christophe Galtier pourrait procéder à quelques changements, avec la mise en repos de Sergio Ramos, Vitinha et Nuno Mendes. En effet, le quotidien L’Équipe explique que « les Parisiens seront au complet pour leur retour au Parc des Princes. Présent à l’entraînement depuis mardi, Mbappé est opérationnel et fera ses débuts en match officiel cette saison. Mauro Icardi ne sera pas convoqué. Pour cette rencontre, où la MNM devrait faire ses retrouvailles, la seule inconnue est de savoir si Galtier va commencer à faire tourner à certains postes en prévision d’un automne chargé ou s’il va chercher à peaufiner les automatismes d’une équipe type ».

PSG-Montpellier HSC : Kylian Mbappé est prêt

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur parisien a confirmé la tendance pour le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison dernière. « Oui, on a vu Kylian. La semaine dernière, on n’a pas voulu prendre de risque. Il a fait une semaine complète, nous avons travaillé toute la semaine cette association du trio offensif. En sachant que Pablo Sarabia nous donne aussi satisfaction. Il faut que Kylian rentre dans la compétition le plus vite possible, il a besoin de cela. Ce sera notre 1er match au Parc. On a travaillé les associations, et aussi un peu le replacement », a expliqué Christophe Galtier.

Nommé cet été en remplacement de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, l’ancien coach de l’OGC Nice a hâte de faire ses grands débuts au Parc des Princes. « Oui, de l’impatience. Pas de nervosité, mais une réelle envie de découvrir le Parc du bon côté, sur le banc de droite. Les joueurs ont été très bien sur les premiers matchs de l’investissement, l’envie de jouer. On doit répéter ce genre de comportement et de performance pour nos supporters », a précisé Christophe Galtier. De son côté, Olivier Dall'Oglio devra se passer de Stephy Mavididi et de Sacha Delaye. Pedro Mendes est quant à lui incertain.

Compo probable du PSG :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : S. Ramos, Marquinhos, P. Kimpembe

Milieux de terrain : A. Hakimi, Vitinha, M. Verratti, N. Mendes

Attaquants : L. Messi, Neymar, K. Mbappé

Compo probable du Montpellier HSC :

Gardien : J. Omlin

Défenseurs : E. Tchato, F. Sacko, M. Sakho, T. Sainte-Luce

Milieux de terrain : J. Chotard, J. Ferri, W. Khazri, T. Savanier, A. Nordin

Attaquant : E. Wahi