RC Lens Mercato : C'est fait, un milieu de talent signe au RCL !

Publié par Nicolas le 12 août 2022 à 16:33







RC Lens Mercato : Véritable dénicheur de talents, le RCL vient de faire signer un jeune joueur pour intégrer les rangs de la post-formation lensoise.

RC Lens Mercato : Yaya Kader Fofana s'engage avec le RCL

Alors que le RC Lens lutte pour garder ses meilleurs éléments, parmi lesquels Seko Fofana, le club artésien continue de prospecter afin de dénicher les talents de demain. Ainsi, les Sang et Or viennent de faire signer le jeune malien Yaya Kader Fofana (18 ans) qui arrive de l'Afrique Football Elite. Il a signé pour 5 ans et va rejoindre la réserve lensoise.

Le milieu de terrain offensif est international espoir. Il a notamment participé à la dernière CAN U17 et a été élu meilleur joueur de la deuxième édition du tournoi Africa Challenge Cup 2022. Le milieu offensif va rejoindre ses coéquipiers et participera aux matchs de préparation d'avant saison. Nul doute qu'il sera une recrue précieuse pour la réserve du RCL qui débutera son championnat de National 3 fin août.

RC Lens Mercato : La grande satisfaction des dirigeants du RCL

Le directeur général Arnaud Pouille a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de l'arrivée de Fofana chez les Sang et Or. « Tout d’abord, quand on connaît l’histoire du Racing et la tradition d’accueil et de développement des talents en provenance du continent africain, on ne peut que se satisfaire de l’arrivée de Yaya au sein du groupe. Il s’agit d’un transfert sur le plan administratif mais sur le volet humain nous intégrons un jeune prometteur à un vestiaire dont toutes les composantes sauront, pour sûr, l’accompagner dans son épanouissement au sein du club. Merci à Afrique Football Elite pour la confiance témoignée au Racing et félicitations à toute la cellule de recrutement pour sa pervéance dans ce genre de dossier particulièrement concurrentiel. »

Le directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi, a également fait part de sa joie d'accueillir un jeune joueur talentueux au sein du RCL. « Très heureux d’accueillir un talent malien que l’on suit depuis deux ans, et dont le volume de jeu nous avait déjà impressionné sur place quand il avait tout juste 16 ans. Je tiens à saluer le travail remarquable d’Afrique Football Elite et de ses dirigeants Seran Diabaté et Diomansy Kamara. Yaya est un joueur pétri de qualités sur le plan athlétique et technique. Son poste de prédilection est milieu relayeur, il développe un football intense, de caractère, comme on l’aime ici. Notre projet pour Yaya est qu’il intègre le groupe professionnel. À lui de travailler, de faire preuve de détermination et de patience pour montrer qu’il peut à terme apporter sa plus-value au groupe. »