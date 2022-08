PSG Mercato : Après Rashford et Skriniar, nouveau gros coup dur !

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 23:33







PSG Mercato : Après les pistes Marcus Rashford et Milan Skriniar, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Rashford et Milan Skriniar ne viendront pas au Paris SG

Journée difficile pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain. À la recherche de renforts pour permettre à Christophe Galtier de disposer de la meilleure équipe possible, le Conseiller Football du club de la capitale a vu ses cibles prioritaires s’envoler une à une ce vendredi. Priorité en attaque pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo et celui possible de Mauro Icardi, l’attaquant Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United selon son entraîneur Erik ten Hag.

« Vous l'avez vu, il (Marcus Rashford) est très important. Depuis le premier jour où je suis arrivé, je suis très satisfait de lui. Je ne veux vraiment pas le perdre. Il entre dans nos plans et il restera à Manchester United », a réagi le technicien néerlandais face aux médias anglais. Avec le probable départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils souhaitent conserver leur joueur de 24 ans. Même son de cloche du côté de l’Inter Milan. Présent en conférence de presse ce jour, Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter, a annoncé que le mercato était terminé dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.

Une déclaration qui pourrait entériner les espoirs de voir débarquer Milan Skriniar au Paris SG cet été. « L’équipe est celle qui a été convenue avec le club et les propriétaires, ce sera celle-là. Il nous manque juste un remplaçant pour Ranocchia, mais le club travaille dessus. Pour le reste, je pense que je ne dois pas en parler parce que notre mercato est terminé, dans le sens des départs comme des arrivées », a indiqué Inzaghi. Et comme si cela ne suffisait pas, le RB Leipzig est entré dans la danse dans le refus au PSG.

PSG Mercato : Le RB Leipzig ferme aussi la porte pour Simakan

Jeudi, le journal L'Équipe révélait que le Paris Saint-Germain pensait à Mohamed Simakan, sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2026, en cas d'échec de la piste menant à Milan Skriniar, de l'Inter Milan. Valorisé à 40 millions d’euros, l’ancien défenseur central du RB Strasbourg ne devrait toutefois pas quitter les rangs du club allemand cet été. En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, le club de la firme Red Bull n’envisagerait pas un départ du joueur de 22 ans. Considéré comme un futur crack à son poste, Mohamed Simakan restera donc à Leipzig cet été après avoir disputé 40 matches toutes compétitions confondues durant la saison écoulée.