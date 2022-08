PSG Mercato : Après Kalimuendo, un autre gros deal presque fait

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2022 à 07:03







PSG Mercato : Après avoir cédé Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais pour 25M€, le Paris SG pourrait réaliser une autre grosse vente dans les prochains jours.

PSG Mercato : Accord entre la Juve et Leandro Paredes

Le dégraissage bat son plein au Paris Saint-Germain, ou plus exactement Luis Campos et Ander Herrera tentent de recaser les indésirables de Christophe Galtier. Après Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo, Marcin Bulka et Alphonse Areola, un autre élément pourrait quitter les rangs des Rouge et Bleu dans les prochains jours. À en croire les informations de Fabrizio Romano, Leandro Paredes se serait mis complètement d’accord avec la Juventus Turin concernant son futur contrat.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain devrait ainsi quitter les rangs du club de la capitale qui ne le retiendra pas forcément en cas de bonne offre. Le vainqueur de la dernière Copa America devrait alors retrouver son compatriote et ancien coéquipier au PSG, Angel Di Maria, parti librement à Turin cet été. Après avoir résilié le contrat d’Aaron Ramsey et avec le départ annoncé d’Adrien Rabiot, la Vieille Dame cherche du renfort pour son entrejeu et Paredes posséderait le profil idéal pour les Bianconeri. Toutefois, même s’ils comptent toujours faire partir l’international argentin, les dirigeants parisiens refusent de le brader.

PSG Mercato : 25M€ bientôt dans les caisses du Paris SG ?

En effet, selon Fabrizio Romano, les dirigeants de la Juventus Turin et leurs homologues du Paris Saint-Germain n’auraient toujours pas trouvé d’accord concernant le départ de Leandro Paredes. Pour La Gazzetta dello Sport, la Juve ne pourra pas bouger dans ce dossier tant qu’Adrien Rabiot n’aura pas quitté l’effectif de Massimiliano Allegri.

Ce vendredi, le journaliste Gianluca Di Marzio confirme que le club italien a effectivement trouvé un accord contractuel avec l’ancien joueur de l’AS Rome, mais il faudra encore négocier avec le Paris SG qui réclamerait un chèque de 25 millions d’euros pour laisser filer l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg. « Le prochain sur la liste est Leandro Paredes. La Juventus a déjà un accord avec les joueurs, il manque celui avec le club. Les Parisiens demandent 25 millions d’euros », explique le spécialiste mercato de Sky Italia.

Affaire à suivre donc…