ASSE Mercato : Les dessous du transfert de Bouanga en MLS

ASSE Mercato : Directeur général de Los Angeles FC, John Thorrington est revenu sur le transfert de Denis Bouanga en MLS cet été.

ASSE Mercato : Les raisons du transfert tardif de Bouanga

Après avoir enregistré plusieurs départs gratuits cet été, l’AS Saint-Étienne a bouclé une vente en attaque. À un an de l’expiration de son contrat, Denis Bouanga a quitté l’ ASSE. Direction la MLS et le Los Angeles FC. Le club ligérien s’en est sorti avec un chèque de 5 millions d’euros suite au transfert de Bouanga. Seulement, le départ de l’attaquant gabonais a traîné comme l’a reconnu John Thorrington. Le directeur général de la franchise californienne est revenu sur les raisons de cette arrivée tardive de l’ailier gabonais.

« J’ai eu peur que cela ne se fasse pas. Le défi auquel nous avons été confrontés fut la non harmonisation des périodes de mercato aux USA et en France. Si on se met à la place du club vendeur, son intérêt est d’attendre la fin de la période des transferts en Europe, de ne pas précipiter la vente. Jusqu’à ce que je voie la signature en bas du contrat, je suis toujours inquiet. Surtout pour un joueur pour lequel nous savions qu’il était un profil très recherché », a assuré le responsable américain à MLSScoccer.

La MLS, une opportunité en or pour Denis Bouanga

Dans sa sortie, John Thorrington est également revenu sur le choix de signer de Denis Bouanga. Intéressé par le profil de l’ancien attaquant de Saint-Étienne, Los Angeles a su trouver les arguments pour qu’il vienne réaliser son rêve américain cet été. « Certes, lorsque les conversations ont commencé, je ne pense pas que notre proposition entrait dans les plans du joueur. Mais nous avons pu expliquer à Denis Bouanga ce que nous avions à lui offrir nous avons essayé de lui présenter le projet comme une opportunité unique de venir à LAFC, de venir en MLS. Dès le début de nos échanges, il fut très excité. Ce n'était pas dans ses plans initiaux, mais il a rapidement changé d'avis et revu son projet », a-t-il indiqué.

Aujourd’hui en MLS, Denis Bouanga dispose de l’un des plus gros salaires de l’effectif devant Gareth Bale et Giorgio Chiellini également recrutés cet été. Le Gabonais fait partie des joueurs désignés. Un statut qui lui permet de ne pas être concerné par le plafond salarial imposé aux joueurs étrangers évoluant dans le championnat nord-américain.