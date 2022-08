ASSE Mercato : Un ex-joueur de Man United intéresse Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 13 août 2022 à 16:39







ASSE Mercato : Un jeune joueur prometteur, formé à Manchester United et appartenant à Parme en Italie, intéresse l'AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne supervise Aliou Traoré

Sans grand budget pour recruter et reléguée en Ligue 2, l’ ASSE fait un mercato modeste. Le club ligérien vise plutôt des joueurs libres de tout contrat, ceux qui sont prêtés ou encore de jolis coups à moindre coût. Aussi à l’affut pour dénicher des pépites ou joueurs talentueux et prometteurs, l’AS Saint-Étienne s’intéresse en ce moment à Aliou Traoré. D’après les informations de Peuple Vert, il est supervisé avec la réserve stéphanoise par le staff technique des Verts. Il s’agit d’un milieu de terrain ayant passé deux ans au centre de formation du PSG (2014-2016) et parachevé sa formation à Manchester United 2017-2020), club avec lequel il a signé son premier contrat pro en janvier 2018.

Depuis 2021, le joueur de 21 ans a rejoint Parme en Italie. Il y est lié au club de Serie B jusqu’en juin 2024, mais son contrat pourrait être résilié, car il est en quête de temps de jeu. Il faut souligner qu’Aliou Traoré connait le championnat de France, car il était prêté au SM Caen en Ligue 2 lors de l’exercice 2020-2021. Il avait pris part à 21 matchs avec le club normand, soit 19 en championnat et 2 en coupe de France. Ancien international U16 et U19 Tricolore, le natif de Sarcelles devrait renforcer l’entrejeu de l’ASSE, suite aux transferts de Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg, Autriche) et Zaydou Youssouf (FC Famalicao, Portugal), si son essai est concluant.

L'AS Saint-Étienne aux trousses de Touzghar, Bouchouari et Kaba

L’AS Saint-Étienne suit plusieurs pistes en cette fin de mercato, car Laurent Batlles attend encore des renforts avant la fermeture du mercato estival, le 31 aout. La piste stéphanoise la plus chaude actuellement mène vers Yoann Touzghar (35 ans). Le nouvel entraineur des Verts fait le forcing pour recruter l’avant centre qu’il a eu sous ses ordres à l’ES Troyes AC entre 2019 et 2021. Benjamin Bouchouari, milieu de terrain de Roda JC (Pays-Bas) fait également partie des joueurs visés par le nouvel entraineur de Sainté. « L’ ASSE espère attirer Bouchouari et Touzghar (Troyes) au plus vite » comme le confirme L’Équipe.

Mohamed Kaba (20 ans), milieu de terrain de Valenciennes FC (Ligue 2), est aussi une cible de Laurent Batlles. L’entraineur du VAFC a confirmé l’intérêt de l’ ASSE : « J’imagine qu’il n’y a pas que l’AS Saint-Étienne qui s’intéresse à lui. Son avenir, je ne sais pas à l’heure actuelle », a lâché Nicolas Rabuel.