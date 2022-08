OL Mercato : Coup théâtre à Lyon dans le dossier William Carvalho

Publié par Henri le 14 août 2022 à 16:35







OL Mercato: Poussé vers la sortie par le Bétis Séville, le milieu de terrain portugais,William Carvalho pourrait finalement rejoindre Lyon.

OL Mercato: William Carvalho poussé vers la sortie

La carrière de William Carvalho pourrait se poursuivre à OL. Un temps annoncé chez les Rhodaniens, l'international Portugais (75 capes,5 buts) avait snobé le club français en privilégt la continuité avec le Betis Séville, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Selon les informations d'El Desmarque, William Carvalho aurait fait savoir à son club qu'il ne souhaite pas quitter l'Andalousie. Mais aux dernières nouvelles, les choses pourraient tourner autrement.

Le Betis Séville contraint à des difficultés financières à l'image du FC Barcelone suite aux règles édictées par la Liga relatives aux salaires des joueurs, souhaiterait se débarrasser de certains joueurs. En effet, le 5éme du dernier exercice de la Liga n'a pas encore réussi à enregistrer les contrats de 6 de ses joueurs dont plusieurs recrues. Pour cela, le club andalou se retrouve dans l'obligation de dégraisser son effectif pour pouvoir enregistrer ces recrues. Et selon la presse espagnole ce dimanche, William Carvalho, plus gros salaire du club serait poussé par son club à prendre la porte. Ce retournement de situation laisse désormais présager la possibilité de voir le champion d'Europe 2016 débarquer à l'OL avant la fin du meracto estival qui prend fin dans quinzes jours.

OL Mercato:de l'espoir dans le dossier William Carvalho

Alors que plusieurs sources assurent que l'OL aurait fermé le dossier du joueur de 30 ans après la réticence de ce dernier, Peter Bosz ne verrait pas d'un mauvais œil une prochaine arrivée de l'ancien joueur du Sporting Portugal à l'Olympique Lyonnais. Au contraire, le technicien néerlandais qui a bénéficié des arrivées de Corentin Tolisso et de Johann Lepenant dans son entre jeu cet été aurait signifié à ses dirigeants qu'il a besoin d'une autre recrue dans ce secteur clé et William Carvalho conviendrait bien au profil recherché. Admirable de combativité et de puissance athlétique, William Carvalho est un taulier qui sait bondir avec promptitude sur les adversaires pour leur arracher les ballons.

Celui qui a refusé également les avances de Galatasaray et de Fenerbaché rejoindra finalement l'OL? La question reste ouverte.