OL Mercato : RC Strasbourg, Lyon proche de signer une sentinelle

Publié par Nicolas le 20 juillet 2022 à 11:20

OL Mercato : Dans la lancée de son mercato de qualité, Lyon cherche à se renforcer au milieu de terrain et a trouvé sa cible.

OL Mercato : Lyon active la piste Ibrahima Sissoko

Après avoir recruté Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso et quasiment finalisé le dossier de l'arrière gauche avec l'arrivée programmée de Nicolas Tagliafico, l' OL s'active pour trouver une recrue au milieu de terrain. En effet, l'entraîneur lyonnais, Peter Bosz, aimerait disposer dans son effectif d'une sentinelle capable de stabiliser le milieu de terrain lyonnais, jugé beaucoup trop défaillant la saison dernière.

Bien décidé à offrir une sentinelle à Peter Bosz, le quotidien L'Équipe révèle aujourd'hui que l' OL aurait des vues sur le milieu de terrain Ibrahima Sissoko du RC Strasbourg. Sissoko évolue au RCSA depuis 2018, il était arrivé en provenance du Stade Brestois. Le SB29 suivra probablement avec attention ce qui se passera avec Sissoko puisque le club breton touchera un pourcentage sur une vente de son ancien joueur. Cependant, William Carvalho reste la cible numéro une, mais le dossier étant lié à celui d'Houssem Aouar, Lyon a activé un plan B avec le milieu de terrain du club alsacien au cas où la piste Carvalho n'aboutirait pas.

OL Mercato : William Carvalho reste la priorité de Lyon

La cible prioritaire pour le poste de sentinelle reste tout de même William Carvalho. Le milieu de terrain international portugais évolue sous les couleurs du Betis Séville depuis l'été 2018 et son contrat expire dans un an. Ainsi, le Betis pense à le vendre pour éviter de le perdre sans indemnité de transfert. Or, il se trouve que le Betis est intéressé par un joueur de Lyon, en l'occurence Houssem Aouar, qui, tout comme Carvalho, est en fin de contrat dans un an.

Un échange entre les deux joueurs était à l'étude. Le quotidien L'Équipe affirmait dans son édition de samedi dernier que le club andalou avait proposé son milieu portugais pour faire baisser le prix d'Aouar. Selon les informations du quotidien AS, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un échange Aouar-Carvalho avec une valorisation des deux joueurs à 8 millions d'euros, avec des nuances sur le fixe et le variable. Toutefois, il existe un détail important qui bloque l'opération pour le moment : Aouar exige un salaire de 20 millions d'euros net sur 5 ans, ce que le Betis n'est pas en mesure de lui offrir en l'état actuel des choses.