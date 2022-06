RC Lens Mercato : Le Sporting Portugal en pince pour un joueur du RCL

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 20:21

RC Lens Mercato : Indésirable au RCL et prêté au FC Famalicao la saison dernière, Simon Banza intéresse des clubs au Portugal, dont un cador.

RC Lens : Le Sporting Portugal s’intéresse à Banza

Au RC Lens, Franck Haise ne compte pas sur Simon Banza. Ce qui justifie son prêt au FC Famalicao la saison passée. Mais l’attaquant de pointe du RCL a été décisif (15 buts, 6 passes décisives la saison dernière) avec le club portugais au point d’attirer l’attention d’autres équipes du championnat. Il y a quelques jours, l’intérêt du Sporting Club Braga pour le joueur de 25 ans a été révélé dans les médias. Mercredi, la presse espagnol a laissé entendre qu’il est fort probable que le joueur rejoigne le Real Saragosse. Un club de 2e division espagnole, dans lequel le président du RC Lens, Joseph Oughourlian serait actionnaire minoritaire.

Toutefois, une nouvelle piste au Portugal a éclos, ce jeudi. D’après les informations de O Jogo, le Sporting Portugal s’est positionné pour recruter Simon Banza. Ne rentrant pas dans les plans de l’entraîneur des Sang et Or et en fin de contrat dans le Nord en juin 2023, le Franco-Congolais est officiellement sur le marché des transferts. Sa valeur marchande est de 5 M€, selon Transfermarkt, mais la direction du Racing Club de Lens demanderait 7,5 M€ pour son attaquant, à en croire le média portugais.

RC Lens Mercato : Le RCL ne compte toujours pas sur Simon Banza

Simon Banza est contraint de se trouver un point de chute après son prêt satisfaisant à Famalicao. Une option d'achat accompagnait certes son contrat chez les Bleu et Blanc, mais le club présidé par Miguel Ribeiro ne peut pas s'aligner sur les exigences des Lensois. Revenu à Lens, le temps de rebondir ailleurs, le natif de Creil a reçu un message clair de la part de ses dirigeants. En effet, le RC Lens a recruté un avant-centre polonais, Adam Buksa, mardi. Il vient renforcer l'attaque de Franck Haise, en attendant le probable transfert définitif d'Arnaud Kalimuendo.