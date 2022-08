OM Mercato : Le FC Lorient tente un gros coup à Marseille !

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 15:26







OM Mercato : Un joueur tombé en disgrâce à l’Olympique de Marseille intéresse sérieusement des clubs de Ligue 1, dont le FC Lorient.

OM Mercato : Trois clubs anglais à l'affut pour Bamba Dieng !

Le nouvel entraineur de l’ OM ne compte clairement pas sur Bamba Dieng. N'étant pas parmi les premiers choix offensifs d'Igor Tudor, il était absent à Brest, lors du match nul entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois, dimanche (1-1). Après seulement une saison, l’avant-centre, qui semblait incarner l’avenir du club phocéen, est sur le marché des transferts. L’ OM tente de se débarrasser de Bamba Dieng après avoir recruté Luis Suarez (avant-centre) et Alexis Sanchez (polyvalent attaquant) cet été.

Et plusieurs clubs tentent de recruter l’international sénégalais (11 sélections, 1 but), à deux semaines de la fermeture du mercato d’été. En Premier League, Newcastle, Fulham FC et Everton sont venus aux nouvelles sur sa situation. En Ligue 1, l’OGC Nice serait aussi intéressé par le profil de l'attaquant de 22 ans, selon L’Équipe. Lucien Favre a confirmé ensuite son intérêt pour le jeune joueur. Mais le Gym souhaite plutôt se faire prêter les services du N°12 de l’ OM.

Le FC Lorient rêve de l'attaquant sénégalais de Marseille !

Ce lundi, une nouvelle offre pour le sénégalais est révélée par Foot Mercato. Il s’agit du FC Lorient. Les Merlus se seraient mis sur les rangs également, pour tenter de se renforcer offensivement, en recrutant le joueur non désiré par Igor Tudor. « Ces dernières heures, c'est Nice qui s'est clairement positionné. Le club breton, qui n'a certes pas l'aura du club azuréen ou des écuries anglaises, est prêt à offrir un rôle clé à l'attaquant et son profil fait l'unanimité au sein du club du Morbihan », a informé la source.

Notons que Bamba Dieng a été auteur de 7 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Ligue 1. Il est arrivé à Marseille en octobre 2020 en provenance de Diambars FC, un club du Sénégal, partenaire de l’ OM. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 10 M€. Mais le club provençal attendrait près de 15 M€ pour le transfert de Dieng, fort de l’intérêt qu’il suscite.