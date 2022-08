OM Mercato : Le départ d' Igor Tudor se dessine à Marseille !

Publié par Gary SLM le 15 août 2022 à 13:10







Dans l'actualité mercato OM, le départ d' Igor Tudor de l'Olympique de Marseille se dessine déjà. Le technicien croate pourrait très vite sauter.

OM Mercato : Ça ne sent pas bon pour Igor Tudor

L'arrivée d' Igor Tudor sur le banc d'entraîneur à l'Olympique de Marseille a été la surprise du mercato du club phocéen. Pablo Longoria a signé ce grand inconnu du public français et il pourrait s'être trompé. Depuis les années Dreyfus, le mercato estival 2022 de l'OM est un des plus ambitieux. L'arrivée d'Alexis Sanchez envoie en tout cas le message d'un club désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et même de titiller les plus grands en Uefa Ligue des champions.

Outre l'arrivée du Chilien Alexis Sanchez, le club olympien s'est distingué par le transfert du buteur portugais Nuno Tavares, arrivé tout droit d'Arsenal dans le cadre d'un prêt. Au milieu de terrain où l'équipe avait besoin de joueurs, Pablo Longoria a signé Jordan Veretout, une bonne nouvelle pour Mattéo Guendouzi qui espérait un renfort à ses côtés. En plus du milieu de terrain, l'OM a aussi bouclé le transfert du défenseur central Chancel Mbemba Mangulu, ancien joueur du FC Porto.

Les transferts de Jonathan Clauss ou encore de Cengiz Under confirmaient donc l'idée selon laquelle le club va relever son niveau pour cette saison. Mais avec la présence d' Igor Tudor, très loin du niveau de l'ancien entraîneur Jorge Sampaoli, les promesses semblent déjà déçues.

Igor Tudor, la tâche dans le mercato de l'Olympique de Marseille ?

Igor Tudor ne devrait pas faire de vieux os sur le banc de l'OM. Déjà avant le début de la saison, ses matches amicaux avaient laissé sceptiques certains supporters du club. Cependant, la large victoire 4-1 de son équipe lors du premier match de Ligue 1 face au Stade de Reims avait plaidé en sa faveur. Igor Tudor avait donc un grand intérêt à enchainer les victoires pour véritablement s'installer sur le banc laissé vide par Jorge Sampaoli.

Malheureusement, les calculs sont déjà faussés avec le match nul 1-1 lors de Brest-OM. Dimitri Payet qui a porté l'équipe phocéenne ces dernières années était remplaçant et pour les fans, cela est inacceptable. Pierre angulaire de l'épique Marseillaise dans les temps de braise, le milieu offensif français pourrait causer la perte du nouveau coach au regard des premières réactions des supporters.

En effet, comme confirmé par RMC Sport, la Commanderie, centre d'entraînement des Marseillais, s'est réveillé ce matin avec un maquillage dont se seraient bien passés les dirigeants. Des tags ont été découverts et ils sont explicites : Igor Tudor doit quitter le club pour sa mauvaise gestion des dossiers Dimitri Payet et Bamba Dieng.

Ce qui est reproché à Tudor à Marseille

Il est reproché au coach de l'OM de peu utiliser, voire pas du tout, ces deux joueurs chers aux yeux des supporters de l'Olympique de Marseille. Alors qu'un duo Sanchez-Dimitri Payet était espéré pour marquer beaucoup de buts cette saison, le nouvel entraîneur du club phocéen semble vouloir sacrifier le français pour sa nouvelle recrue. Le match nul à Brest 1-1 dimanche soir sonne donc le début de la contestation de l'entraîneur. Ce dernier devrait sentir le poids des fans olympiens dans la vie du club dès les premières défaites. Il faut noter qu'au club phocéen, avoir contre soi les supporters n'est jamais une bonne chose.

Les dirigeants marseillais savent déjà qu'ils pourraient être amenés à changer d'entraîneur. Ils espèrent donc que leur coach obtiendra assez rapidement de bons résultats qui vont leur permettre de repousser un maximum l'échéance, le temps pour eux de trouver le bon entraîneur capable de correspondre au mieux aux attendre des fans.

Il n'est pas facile de succéder à un entraîneur du type de l'argentin Jorge Sampaoli dans une équipe comme l'Olympique de Marseille. Le technicien de 62 ans avait un tempérament assez proche des hommes de la région. Ses solides succès glanés avec une équipe moins compétitive que celle de l'actuel coach mettent encore plus en évidence son niveau très élevé de la gestion d'une équipe de football.

Tudor devra faire retomber la tension au plus vite en intégrant la légende du club, Dimitri Payet, dans ses plans dès le match de samedi prochain face au FC Nantes. Cette rencontre revêt déjà une importance particulière pour les supporters pour qui l'OM doit absolument garder sa deuxième place au classement d'Uber Ligue 1 derrière le PSG, le grand rival. Une nouvelle victoire face aux Canaris du FCN pourrait faire retomber la pression là où une défaite pourrait accélérer le départ de Tudor