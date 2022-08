FC Lorient Mercato : Un attaquant des Merlus prêté en Belgique

Publié par Anthony le 16 août 2022 à 17:18







FC Lorient Mercato : Attendue du côté de Courtrai, une pépite de Lorient va être prêtée à un autre club de Jupiler Pro League.

FC Lorient Mercato : Sambou Soumano va rejoindre Eupen

Alors que la concurrence est rude au poste d'avant-centre chez les Merlus, un attaquant du FC Lorient va quitter le club pour jouer en Jupiler Pro League la saison à venir. Bien qu'il était dans les petits papiers de Courtrai, Sambou Soumano devrait rejoindre Eupen où il sera prêté pendant un an sans option d'achat. L'officialisation devrait se faire cette semaine.

La pépite du FC Lorient pourra ainsi gagner du temps de jeu et revenir avec plus d'expérience. Le joueur de 21 ans avait brillé avec la réserve bretonne en National 2 où il a trouvé le chemin des filets 13 fois en 11 matchs la saison dernière sous les ordres de Regis Le Bris, alors entraîneur de la réserve lorientaise. Il a aussi fait ses débuts en Ligue 1 en 2021-2022 où il a pris part à 21 matchs avec 4 titularisations inscrivant 3 buts. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FCL, Soumano voit son transfert en Belgique comme une opportunité en or pour progresser et pourquoi pas revenir dans la peau d'un titulaire la saison prochaine chez les Merlus.

FC Lorient Mercato : Un mercato pas encore fini pour les Merlus

Le FC Lorient n'a pas fini son mercato et voudrait recruter un autre avant-centre malgré l'effectif bien rempli à ce poste. Le club a jeté son dévolu sur Bamba Dieng qui ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor à l' OM et son profil fait " l'unanimité au sein du club du Morbihan ". Marseille attendrait plus de 15 millions d'euros pour l'attaquant Sénégalais. Le FCL est en concurrence avec l'OGC Nice dans ce dossier. Les Merlus veulent aussi renforcer leur secteur défensif en obtenant un prêt avec une option d'achat pour Chrislain Matsima en provenance de l'AS Monaco. Avec l'arrivée de Malang Sarr sur le Rocher, le joueur est poussé vers la sortie.