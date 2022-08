OM Mercato : Marseille proche de boucler un gros transfert en Ligue 1 !

Publié par Timothée Jean le 16 août 2022 à 15:30







OM Mercato : Poussé vers la sortie par Marseille, Bamba Dieng est proche de rejoindre un autre club de Ligue 1. Ses représentants sont arrivés à Lorient.

OM Mercato : Les représentants de Bamba Dieng sont à Lorient

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Si l’ OM attend l’arrivée d’un nouveau renfort défensif, les dirigeants phocéens s’activent aussi en coulisse pour réaliser quelques ventes. Et parmi les joueurs poussés vers la porte de sortie, Bamba Dieng figure en tête de liste. L’international sénégalais, qui sort d’une excellente saison, est considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes du club. Et s’il a régulièrement affiché sa volonté de poursuivre son aventure sur la Canebière, ses dirigeants ne l’entendent pas de cette oreille.

Les Phocéens espèrent le convaincre d'accepter les offres qui se présenteront à lui, surtout que le jeune attaquant ne manque pas de courtisans. Si ces derniers temps, plusieurs clubs de Premier League souhaitaient le recruter, Bamba Dieng devrait finalement rejoindre un autre de Ligue 1. Le FC Lorient semble en effet proche de boucler sa signature. Selon plusieurs sources concordantes, les représentants du jeune joueur sont actuellement à Lorient en vue de finaliser cette opération. Mais les Merlus, bien qu'en pole sur le dossier, ne sont pas les seuls en France à cibler le jeune buteur de l' OM.

OM Mercato : L’OGC Nice joue les trouble-fête pour Bamba Dieng

Le FC Lorient, qui creuse cette piste offensive depuis quelques jours, est donc bien parti pour rafler la mise dans ce dossier. Selon les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng aurait même répondu favorablement à la proposition du FC Lorient. De son côté, l’ OM serait également prêt à céder son jeune crack au FCL, « car son joueur a envie d’aller à Lorient », a expliqué le journaliste sur son compte Twitter.

Ce deal semble de ce fait bien engagé entre les différentes parties. Sauf que l’OGC Nice est bien déterminé à jouer les trouble-fête dans ce dossier. Toujours selon la source, le Gym s’apprêterait à formuler une offre de 10 millions d’euros (plus des bonus) pour s’attacher les services du buteur sénégalais. Cette proposition risque de tout chambouler dans ce dossier, car l’ OM compte offrir son joueur au plus offrant. Reste désormais à savoir si cette offre niçoise sera suffisante pour dévier Bamba Dieng du FC Lorient. En tout cas, les Merlus sont prévenus, tout reste possible dans ce dossier.