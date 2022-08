Stade Rennais Mercato : Maurice fait de grandes annonces mercato !

Publié par Thomas le 16 août 2022 à 15:00







Stade Rennais Mercato : En conférence de presse, Florian Maurice a indiqué qu'il fallait s'attendre à de nouveaux transferts d'ici le 1er septembre.

Présent ce mardi pour la présentation d’Arnaud Kalimuendo, Florian Maurice a répondu aux questions des journalistes concernant le mercato du Stade Rennais. Le directeur sportif, d’ordinaire plutôt mystérieux concernant les pistes bretonnes sur le marché, a indiqué attendre encore plusieurs transferts d’ici la fin de l’été et la date fatidique du 1er septembre. Alors que Rennes a déjà recruté 4 joueurs depuis l’ouverture du mercato (Mandanda, Theate, Rodon et Kalimuendo), le club pourrait encore se voir renforcé selon les " opportunités " du marché. " Trop on n'est jamais trop. On est là pour pallier aux éventualités du mercato. Il y aura des départs, peut-être encore des arrivées. Aujourd’hui on a un nombre suffisant après il se passera encore des choses d’ici le 1er septembre. "

Alors qu’un milieu est encore attendu au SRFC, avec des noms comme Xeka ou encore Boubakary Soumaré annoncés dans le viseur du club, c’est du côté de l’attaque que Rennes devrait acter du mouvement ces prochains jours. Ce mardi, Florian Maurice est notamment revenu sur la situation de ses avant-centres sous contrat. Avec la venue d’Arnaud Kalimuendo pour 5 ans, les Rouge et Noir devraient faire du ménage dans leur secteur offensif et plusieurs joueurs pourraient partir.

Maurice veut conserver Abline et laisse planer le doute pour Laborde

De retour d’un prêt très concluant au Havre la saison dernière, le jeune attaquant de 19 ans Matthis Abline voit son avenir plus qu'incertain au Stade Rennais. Dans les plans du SCO d’Angers notamment en Ligue 1, le joueur pourrait partir en prêt une saison pour regagner en temps de jeu. Seulement, cette option, bien qu’avancée par plusieurs médias, ne serait pas prioritaire dans l’esprit de Florian Maurice qui compte de son côté conserver cette saison Matthis Abline. " Mathys est chez nous, je compte le conserver j’ai envie de lui donner du temps de jeu. Il doit peut-être avoir plus de patience, qu’il soit en mesure d’enchaîner les rencontres. Il est là, je compte sur lui ", a annoncé le dirigeant breton.

En ce qui concerne Gaëtan Laborde, le directeur sportif se montre plus réservé. Annoncé dans les plans du LOSC et d’autres clubs en Europe par Foot Mercato cette semaine, l’ancien buteur du MHSC n’est plus aussi intouchable dans le onze de Genesio, notamment avec l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo. " On construit une équipe pour être performant sur tous les tableaux. Le groupe sera composé de joueurs capables d’être performants chez nous. Ça risque encore d’évoluer ", a sobrement répondu Maurice concernant le futur de son avant-centre de 28 ans. De quoi entrevoir un départ de Laborde d’ici la fin de l’été ? Comme l’annonçait le média spécialisé, le natif de Mont-de-Marsan ne sera pas retenu en cas d’offre conséquente (25 millions d’euros). En parallèle, le départ du Guinéen Serhou Guirassy est toujours d'actualité ave des discussions qui avancent dans le bon sens entre le SRFC et Everton.