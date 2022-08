Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur un énorme coup à 17M€

Publié par Timothée Jean le 17 août 2022 à 00:10







L'actualité mercato du Stade Rennais FC se réanime. L'entrejeu du SRFC pourrait très bientôt accueillir un milieu de terrain estimé à 17M€.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC fonce sur Khéphren Thuram

Présent en conférence de presse, le directeur sportif du Stade Rennais FC, Florian Maurice, a récemment confirmé son souhait de recruter un nouveau milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival. « Nous sommes en pleine réflexion sur l’acquisition d’un milieu supplémentaire. Il faut trouver la bonne opportunité et le bon profil », a-t-il déclaré.

Pour étoffer ce secteur de jeu, l’État-major de la formation Rennaise a activé plusieurs pistes dans les clubs de football français et à l'étranger. Si ces dernières semaines, le nom de Boubakary Soumaré (Leicester City) circule avec insistance sur les tablettes des dirigeants du Stade Rennais, c’est finalement de l’OGC Nice que pourrait venir le bon joueur recherché par le SRFC.

Ouest France assure en effet que le club breton a jeté son dévolu sur le milieu de terrain Khéphren Thuram (21 ans). Ce jeune milieu de terrain français enchaine des prestations convaincantes sous le maillot des Aiglons et ses performances ne passent pas inaperçues en France. L’entraîneur Bruno Genesio apprécierait tout particulièrement le profil polyvalent du jeune footballeur. Le coach Rennais ferait même du joueur une cible de choix pour renforcer son milieu de terrain cet été.

Le Stade Rennais FC envisagerait donc de passer à l’offensive pour sa signature, même si cette opération s’annonce complexe.

SRFC Mercato : Khéphren Thuram hors de portées des Bretons ?

Le SRFC devra en effet se montrer très convaincant pour boucler la signature de Khéphren Thuram. L’OGC Nice n’a pas vraiment l’intention de céder son jeune milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2025. Malgré son jeune âge, le fils de Lilian Thuram (ancienne idole du Stade Louis II de l'As Monaco) reste un pion incontournable dans le système de jeu du Gym

Avec ses 80 matches disputés en Ligue 1, le joueur français revendique déjà une expérience qui limite les risques d'un échec. Sa valeur marchande est estimée à environ 17 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant non négligeable pour les finances du SRFC qui pourrait donc procéder par un prêt avec option d'achat.

Les dirigeants du Stade Rennais Football Club explorent en parallèle d’autres pistes plus accessibles en préparation d'un éventuel échec. Le footballeur de 21 ans formé par l'As Monaco gagnerait plus de temps de jeu en quittant l'OGC Nice pour le Stade Rennais FC qui sait promouvoir ses les plus jeunes prometteurs. Cette réalité pourrait jouer en faveur des Rouge et Noir.

Cette Les autres dossiers chauds du Stade Rennais Football Club

Le Stade Rennais Football Club gère présentement d'autres dossiers. Gaëtan Laborde, pisté par le LOSC, pourrait rester en Bretagne. Rennes refuse de laisser filer son attaquant de 28 ans, auteur de 18 buts en 45 matchs disputés depuis son transfert en 2021. L'ancien joueur de Montpellier HSC est devenu un élément incontournable au Roazhon Park .

Matthis Abline, absent lors du match contre le FC Lorient et remplaçant à Monaco est lui aussi courtisé. Alors que le SCO Angers cherche par tous les moyens à l'attirer dans ses rangs, Matthijs Abline devrait rester à Rennes où Florian Maurice compte le conserver.

« Pour l’instant, Matthis est chez nous. Je lui ai dit, je compte le conserver. J’ai envie de lui donner aussi du temps de jeu », a affirmé mardi le directeur technique du Stade Rennais FC qui affrontera l'Olympique de Marseille le 18 septembre prochain au Stade Vélodrome.