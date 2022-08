OL : Mauvaises nouvelles à Lyon avant la venue de Troyes

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 19:56





L’ OL va ouvrir la 3e journée de Ligue 1 contre l’ESTAC, vendredi (21h). L’entraineur lyonnais, Peter Bosz, a confirmé des absences avant ce match.

OL : Diomandé et Boateng forfaits, Gusto et Tolisso incertains

Passé en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi, Peter Bosz a fait le point sur l'équipe de l' OL à deux jours du match contre l’ES Troyes AC, vendredi soir, en ouverture de la 3e journée du championnat. Pour cette rencontre, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas compter sur deux défenseurs centraux : Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng, lors de la venue du club aubois. Absents à l’entraînement ce mercredi pour des « raisons médicales », ils ne devraient pas être disponibles contre Troyes. En ce qui concerne le secteur défensif toujours, Malo Gusto est quant à lui incertain. Il était aussi absent à la séance d’entraînement de mercredi matin, mais son retour est annoncé. « Il était un peu malade, mais on pense qu’il sera là jeudi à l’entraînement », a assuré Peter Bosz au sujet de son jeune latéral droit.

Revenu de blessure et apparu 15 petites minutes contre l’AC Ajaccio (2-1), Corentin Tolisso n’est lui non plus pas encore au point physiquement. Peter Bosz a donc décidé de le ménager, afin qu’il retrouve son niveau progressivement. « Il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes, absolument pas. Mais chaque semaine, ça progresse pour lui », a expliqué le technicien des Gones. Cependant, le coach de l'Olympique Lyonnais n'est pas inquiet pour pallier une éventuelle absence du Tricolore. « Il y a beaucoup de concurrence au milieu. Il y a le retour de Maxence Caqueret. On a plusieurs options », a-t-il rassuré.

Bosz fait confiance à Riou à la place d'Anthony Lopes

Concernant Anthony Lopes, son sort est connu. Il a écopé d’une suspension de trois matchs fermes, suite à son exclusion lors de la première journée de Ligue 1. Le gardien de but portugais est donc forfait contre l’ESTAC. Il sera remplacé par la recrue estivale Rémy Riou (35 ans). Le portier formé à Lyon et revenu entre Rhône et Saône cet été, bénéficie de la confiance de l’entraineur lyonnais. « Rien n’a changé chez Rémy. Il a bien travaillé à l’entraînement, tout se passe bien. C’est toujours différent cette position de titulaire, mais ce n’est pas un gamin qui débute. Il a l’expérience », a-t-il rassuré. Notons que l' OL n'a pas joué lors de la 2e journée du championnat. Son match contre le FC Lorient a été reporté, en raison du mauvais état de la pelouse du Stade du Moustoir.