Clermont Foot Mercato : Une belle signature officielle à CF63

Publié par ALEXIS le 18 août 2022 à 00:53





Clermont Foot Mercato : CF63 a officialisé une nouvelle signature, ce mercredi, à deux semaines de la fin du marché des transferts d’été.

Clermont Foot Mercato : CF63 prolonge le contrat de Cham

Pour éviter de se faire chiper l’une de ses pépites prometteuses, précisément Muhammed Cham, Clermont Foot 63 a décidé de renforcer son contrat initial. Ce mercredi 17 aout 2022, le club auvergnat a officialisé la signature du nouveau bail du milieu offensif. « Sous contrat avec le Clermont Foot 63 depuis août 2020 et intégré cet été au groupe de Pascal Gastien suite à deux prêts successifs, Muhammed Cham prolonge son contrat. Le milieu offensif est désormais lié au club jusqu’en juin 2026 (dont une année en option) », a appris CF63, sur son site internet.

L’international Espoir Autrichien (4 sélections) a été formé à Hannover 96 entre 2008 et 2016, avant de rejoindre Wolfsburg. Après 3 ans au VfL (Allemagne), il avait déposé ses valises à Admira Wacker, avant de débarquer à Clermont Foot après une seule saison en Autriche. Mais pour permettre à Muhammed Cham de s’aguerrir, il a été prêté à Vendsyssel FF au Danemark (en 2020-2021), puis au SC Autriche Lustenau (en 2021-2022).

Muhammed Cham heureux de la confiance de Clermont Foot

Revenu à Clermont Foot cet été, avec plus de matchs dans les jambes, le natif de Linz (Autriche) a fait la préparation estivale avec l’équipe de Pascal Gastien. Une préparation satisfaisante couronnée par deux titularisations consécutives en Ligue 1 et déjà un but cette saison. « Je suis vraiment reconnaissant et heureux que le club croit en moi. L’entraineur a joué un rôle important dans ma décision de prolonger. Les joueurs aussi. Ils m’ont fait sentir que j’étais au bon endroit, au bon moment. J’ai vraiment hâte de jouer et j’espère que l’on va faire une belle saison pour ravir les supporters », a déclaré Muhammed Cham, après l’extension de son aventure en Auvergne.