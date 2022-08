ASSE Mercato : Sainté boucle la venue d'un défenseur de Ligue 1 !

Publié par Thomas G. le 16 août 2022 à 12:30







ASSE Mercato : Relégable après trois journées de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne va recruter un défenseur central dans les prochaines heures.

ASSE Mercato : Un défenseur arrive à l'AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne souhaite réagir au plus vite, après 3 matchs de Ligue 2 sans le moindre succès (2 nuls, une défaite). Cette situation déjà urgente a poussé les dirigeants de l’ASSE à changer leur fusil d’épaule. Les Verts pourraient finalement accéder aux demandes de leur entraîneur en recrutant de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif.

Selon Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Etienne devrait bientôt accueillir un nouveau renfort pour son arrière-garde. " Le défenseur central gaucher en approche du côté de Sainté " annonce l'insider sur Twitter. Laurent Batlles souhaitait renforcer ce poste pour pallier au départ probable de Saidou Sow, qui a été rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs. Cette nouvelle recrue en charnière-centrale devrait être Léo Pétrot, sous contrat avec le FC Lorient. Annoncé dans le viseur de l' ASSE depuis plusieurs jours maintenant, le joueur avait récemment donné son feu vert à l'écurie ligérienne pour un transfert cet été.

Après avoir été formé pendant sept ans à l'AS Saint-Etienne, le défenseur de 25 ans devrait ainsi revenir dans son club formateur dans les prochains jours pour relever le défi de la montée. L’arrivée du roc lorientais pourrait permettre aux Verts de solidifier une défense qui a déjà encaissé 4 buts en 3 matchs. Le transfert de Léo Pétrot ne sera pas le dernier mouvement du côté de l’ASSE qui devrait se montrer actif en fin de mercato. L’AS Saint-Etienne espère pouvoir recruter 4 joueurs de plus pour bâtir une équipe capable de monter en Ligue 1 et aurait déjà formulé une offre à un milieu.

L’ASSE fait une première offre à Mohamed Kaba

En parallèle de l’arrivée d’un nouveau défenseur central, l’AS Saint-Etienne négocie pour faire venir un milieu de terrain prometteur. L’ASSE est très intéressé par le maître à jouer de Valenciennes, Mohamed Kaba. La pépite française continue d’impressionner cette saison après un dernier exercice qui lui avait permis de se révéler au grand public. Selon Nabil Djellit, l’ ASSE a transmis une proposition de contrat à Mohamed Kaba qui est également suivi par le FC Metz. Le milieu de 20 ans a l’embarras du choix et devrait donner une réponse aux Verts dans les plus brefs délais. En parallèle, deux attaquants sont toujours attendus dans la Loire er pourraient débarquer d'ici la fin de la semaine.