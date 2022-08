FC Nantes Mercato : Le FCN prend une décision forte pour Ludovic Blas

Publié par Thomas le 18 août 2022 à 10:50





FC Nantes Mercato : Annoncé proche du LOSC cet été, Ludovic Blas a vu son président, Waldemar Kita, prendre une décision forte à son sujet.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas finalement conservé par le FCN ?

Les supporters nantais peuvent retenir leur souffle. À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, Ludovic Blas n’est toujours pas parti de la Beaujoire, malgré un fort rapprochement avec le LOSC. Le maître à jouer du FC Nantes, auteur d’une saison XXL avec les Jaune et Noir sous les ordres d’Antoine Kombouaré, se voit toujours bloqué par sa direction.

Et pour cause, le président des Canaris, Waldemar Kita, remue ciel et terre pour convaincre son milieu offensif de rester une année de plus chez les derniers vainqueurs de la Coupe de France. " Aujourd'hui, on veut garder le groupe qu'on a, mais il faut respecter certaines choses. […] On ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il (Blas) ne part pas. Moi, je veux qu'il reste. […] S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose (salaire, ndlr). Je lui ai dit verbalement ", annonçait ce week-end le dirigeant franco-polonais.

Mais d’après les dernières informations de L’Équipe, le FC Nantes ne compterait pas se séparer de Ludovic Blas, du moins tant qu’aucun joueur à son poste n’est recruté d’ici le 1er septembre. Selon le quotidien sportif, Antoine Kombouaré attendrait des garanties mercato de la part de son board ces prochains jours pour donner le feu vert et permettre le transfert de Blas à Lille. Sauf que depuis plusieurs semaines maintenant, les Jaune et Vert patinent sur plusieurs dossiers chauds et pourraient tout simplement bloquer le départ de l’ancien Guingampais de manière définitive.

FC Nantes Mercato : Une piste se referme au RC Lens, une autre se rouvre

Pour parfaire son secteur offensif, le FCN a depuis quelques jours maintenant des vues du côté du RC Lens. Si Gaël Kakuta était un temps proche de rejoindre les Canaris, le dossier aurait finalement capoté à cause notamment de trop nombreux intermédiaires dans l’opération. Une raison qui avait notamment fait échouer les venues de Hwang Ui-jo et Christian Kouamé cet été. Mais Antoine Kombouaré pourrait bien accueillir un joueur lensois ces prochains jours, en la personne d’Ignatius Ganago.

L’attaquant camerounais est quant à lui toujours en lice pour rejoindre les bords de l’Erdre comme le révèle Maxime Buchot sur Twitter. Le journaliste de Télénantes indique que des négociations sont en course entre le FC Nantes et le joueur de 23 ans. S'il n’y a " pas moins d’intermédiaires " sur ce dossier, la source précise que Ganago serait déjà habitué à travailler avec " l’environnement du FC Nantes ". Sa venue pourrait ainsi, peut-être, débloquer le transfert de Ludovic Blas au LOSC.