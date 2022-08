FC Nantes Mercato : Un possible renfort offensif de poids au FCN !

Publié par Nicolas le 17 août 2022 à 21:24





FC Nantes Mercato : Les négociations avancent pour Ignatius Ganago

Ignatius Ganago est convoité par de nombreux clubs durant ce mercato estival 2022, dont le FC Nantes. L'attaquant du RC Lens continue de faire l'objet de discussions entre les dirigeants des deux clubs. Selon le journaliste Maxime Buchot, bien qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires dans le dossier, l'agent de Ganago est habitué à travailler avec l'environnement du FCN, ce qui faciliterait les négociations entre les différentes parties. Il y a donc de bonnes chances pour que l'attaquant camerounais débarque à la Jonelière avant la fin du mercato estival 2022.

Rappelons tout de même que l'attaquant du RCL veut rester dans son club pour y gagner sa place. Toutefois, la concurrence qui règne au niveau des postes offensifs de Lens (Loïs Openda, Florian Sotoca, Adam Buksa lorsqu'il reviendra de blessure) pourrait inciter Ignatius Ganago à changer d'avis et à aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. La piste du FC Nantes est à prendre au sérieux et on devrait en savoir plus sur ce dossier dans les heures qui viennent.

FC Nantes Mercato : Le dossier Gaël Kakuta au point mort

Depuis quelques jours, le FC Nantes est sur les traces du milieu offensif du RC LensGaël Kakuta. Le meneur de jeu a des envies d'ailleurs et serait intéressé par le challenge nantais. Cependant, selon le journaliste Maxime Buchot, le dossier serait actuellement au point mort, rendu très complexe par la présence d'intermédiaires, petit détail qui a fait capoter les opérations Hwang et Kouamé durant ce mercato estival.

Comme l'indiquait Ouest France, Antoine Kombouaré a fait de Gaël Kakuta sa priorité en cas de départ de Ludovic Blas pour le LOSC. Le technicien nantais cherche un pur numéro dix capable de jouer derrière deux attaquants. Ça tombe bien, Kakuta a des envies d'ailleurs en partie parce qu'il n'est plus titulaire au RC Lens mais aussi parce qu'il veut continuer à jouer numéro dix derrière deux attaquants, comme en 2020-2021 lors de sa première saison lensoise où il avait brillé avec à la clé 11 buts et 5 passes décisives. Le FC Nantes voudrait le faire jouer à son poste de prédilection mais pour le moment ce dossier reste en suspens.