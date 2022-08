OM Mercato : La vérité éclate pour une vente inattendue à Marseille

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 13:20





OM Mercato : Un éventuel deal entre Marseille et Galatasaray a pris de l'ampleur ces derniers jours. Mais la réalité est bien différente.

OM Mercato : Marseille n’a reçu aucune offre pour Cengiz Under

Auteur d'un recrutement sensationnel avec l’arrivée de dix nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille compte à présent dégraisser son effectif. Confronté à un impératif économique, le board marseillais n'exclut aucun scénario. Le président Pablo Longoria a été très clair sur ce point, aucun membre du vestiaire marseillais n’est intransférable. Gerson, Arkadiusz Milik, Valentin Rongier, Bamba Dieng ou encore Cengiz Under sont susceptibles de quitter le navire en cas d’offre satisfaisante. Concernant l’international turc, il pourrait être vendu en cette fin de mercato estival en vue de faire de la place aux nouveaux arrivants.

D’ailleurs, l’ancien attaquant de l’AS Rome fait l’objet d’une importante rumeur venue de la Turquie. Plusieurs médias turcs annoncent que Galatasaray est passé à l’offensive dans ce dossier, en formulant une offre de prêt pour Cengiz Under. Les dirigeants marseillais étudieraient toujours en interne la proposition de la formation stambouliote. Sauf que La Provence a vite démenti ces informations. Le média assure en effet qu’aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria concernant Cengiz Under, même si l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte pour son départ.

OM Mercato : Cengiz Under ne songe pas à un départ

Par conséquent, il n’y a aucune raison de voir l’ancien joueur de Leicester et de l’AS Rome quitter Marseille, une saison seulement après son arrivée. Le média ajoute d’ailleurs qu’un « retour au pays de l'enfant de Sindirgi n'est pas à l'ordre du jour ». Recruté définitivement cet été, Cengiz Under est heureux à l’ OM et n’a jamais caché son souhait de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs phocéennes. Toutefois, l’ailier droit de 25 ans devra faire face à une rude concurrence avec l’arrivée de nouveaux renforts offensifs à l’Olympique de Marseille.