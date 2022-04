OM : La mise en garde de Cengiz Under au PAOK Salonique !

Publié par Timothée Jean le 13 avril 2022 à 19:43

Jeudi soir, l’ OM affronte le PAOK en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Cengiz Under a envoyé un avertissement aux Grecs pour ce choc.

OM : Cengiz Under prêt à se battre pour la qualification

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une semaine assez particulière, car le club marseillais joue très gros jeudi soir. Vainqueur à l’aller (2-1) face au PAOK Salonique, l’ OM devra confirmer ce résultat en Grèce afin de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. Mais le club phocéen devra affronter une équipe grecque très motivée dans une ambiance qui s’annonce très tendue.

En effet, en raison des incidents survenus lors du match aller, l’ OM évoluera sans le soutien de ses supporters dans un stade de Toumba, qui sera à guichet fermé. Les Marseillais devraient vivre l’enfer ce jeudi en Grèce. Toutefois, Cengiz Under ne craint pas l’accueil réservé par le public grec à son équipe. L’attaquant turc et ses coéquipiers veulent obtenir leur qualification pour le prochain tour de la compétition. Ils gardent ainsi le moral et se préparent à éviter le piège du PAOK Salonique lors de ce match retour. « Ce match contre le PAOK est très important pour nous, pour aller en demi-finale. Notre objectif est d'aller en finale », a-t-il prévenu.

De nombreux absents à Marseille

À noter que Cengiz Under sera bien présent pour le déplacement de l’ OM à Thessalonique. Il s’est lui-même montré très rassurant sur son état de santé. « Les matchs se succèdent ces derniers temps, j'ai parfois mal aux jambes, mais physiquement, je suis d'attaque », a-t-il ajouté. En revanche, l’Olympique de Marseille sera privé de leur attaquant vedette, Arkadiusz Milik.

L’avant-centre polonais s’est blessé à la cuisse avec sa sélection lors de la trêve internationale. S’il a repris l’entraînement cette semaine, l’ OM ne souhaite prendre aucun risque pour son joueur. Ainsi, le buteur prêté par Naples ne figure pas dans le groupe retenu par Jorge Sampaoli pour affronter PAOK. Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng sont tous les trois suspendus. Tandis que Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente sont blessés. C'est donc avec un effectif diminué que l’ OM se déplacera en Grèce avant d’affronter le PSG dimanche en championnat.