Man United Mercato : Manchester fait une offre folle pour une star

Publié par Anthony le 18 août 2022





Man United Mercato : Alors que Manchester peine à recruter dans ce mercato, les Red Devils ont fait une offre folle pour une star portugaise.

Man United Mercato : 135 millions d'euros pour Joao Félix

Manchester United commence sa saison de manière catastrophique. Actuellement dernier du classement après avoir perdu 1-2 face à Brighton et 4-0 face à Brentford, le club est en pleine crise et n'arrive pas à recruter. Le club pourrait d'ailleurs se faire racheter après les nombreuses critiques des supporters face à ces mauvais résultats. Les Mancuniens n'ont enrôlé que trois recrues lors de la période estivale avec Tyrell Malacia, Lisandro Martinez et Christian Eriksen alors que la fin du mercato approche à grands pas. Le club tente de recruter Casemiro pour 60 millions d'euros au Real Madrid avant le choc contre Liverpool, ce dimanche.

Selon le quotidien espagnol AS, c'est un autre joueur du championnat espagnol que les Red Devils ont tenté de recruter en proposant une offre de 135 millions d'euros pour la star portugaise Joao Félix, ce qui ferait de lui, le troisième plus gros transfert de l'histoire du football européen. Mais le président du club a été catégorique, le joueur portugais n'est pas à vendre. De plus, sa clause libératoire est de 350 millions d'euros et l'Atlético Madrid ne souhaite pas s'en séparer à un montant inférieur.

Man United Mercato : Les Red Devils visent encore cinq joueurs

Après l'échec d'Adrien Rabiot et de Frenkie de Jong, le club doit se dépêcher de recruter et cinq joueurs sont visés par Manchester United selon RMC Sport. En effet, en plus de Casemiro, Thomas Meunier, Christian Pulisic, Sergej Milinkovic-Savic et Pierre-Emerick Aubameyang sont dans les petits papiers des Red Devils. Le Gabonais lui, serait plus enclin à rejoindre Chelsea, tandis que Savic aurait été approché par les Mancuniens selon Foot Mercato.

Pour le dossier de Casemiro, un rendez-vous va avoir lieu entre les deux écuries pour se mettre d'accord. Les Merengues en voudraient 80 millions d'euros, soit 20 millions de plus que l'offre de Man United. Le Brésilien serait enclin de jouer à Old Trafford, lui qui souhaite quitter Madrid sur une bonne note. De plus, son salaire pourrait être doublé en Angleterre.