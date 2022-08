AS Monaco Mercato : Décision ferme de l'ASM pour une pépite

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 03:50





AS Monaco Mercato : Pour permettre à un jeune joueur d’avoir du temps de jeu, l’ASM envisage de le prêter. Des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont positionnés.

AS Monaco Mercato : L'ASM ferme, pas d'option d'achat pour Akliouche !

En manque de temps de jeu à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche pourrait quitter la Principauté avant la fermeture du mercato estival. Il intéresse deux clubs de Ligue 1 et un de Ligue 2, selon les informations de Nice-Matin. L’ASM aussi est d’accord pour laisser partir le jeune milieu offensif formé sur le Rocher. Néanmoins, la direction du club azuréen veut un simple prêt de sa pépite de 20 ans, contrairement aux clubs qui la convoitent. En effet, le quotidien régional indique que les courtisans de Maghnes Akliouche souhaitent l’engager sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’AS Monaco a donc mis un stop aux négociations, car elle n’est pas encline à céder définitivement l’international U20 français, maintenant, à en croire la source.

Dans le projet des Monégasques, il fait partie de la relève et incarne l’avenir du club princier. Maghnes Akliouche est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2025 et vaut un million d’Europe sur le marché des transferts, d’après l’estimation de Transfermarkt. Issu de la génération 2002, le natif de Seine-Saint-Denis est détenteur d’un contrat professionnel depuis février 2022. Il totalise 8 brèves apparitions en Ligue 1 sous le maillot des Asémistes.

Martins, Badiashile et Disasi partis pour rester à Monaco ?

Le média niçois a également fait le point sur la situation de Gelson Martins, Benoît Badiashile et Axel Disasi, trois cadres de l’AS Monaco, très courtisés. Cible de Manchester United notamment, Benoît Badiashile pourrait bien rester à l’AS Monaco malgré l’élimination de l’équipe en Ligue des champions, selon la source. Quant à Gelson Martins, il a décidé de poursuivre sa carrière dans la Principauté où il a encore deux ans de contrat. Le Prtugais est « très motivé » selon les confidences de son entourage à Nice-Matin.

Selon le journaliste de Prime Video, Saber Desfarges, Axel Disasi intéresse Luis Campos et le PSG en plus des clubs de Premier League. Mais le quotidien azuréen assure que le défenseur central de 24 ans se sent bien à Monaco où il est le capitaine et cadre du vestiaire.