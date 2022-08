OGC Nice Mercato : Le dossier Edinson Cavani s'éteint à Nice !

Publié par Anthony le 19 août 2022 à 11:59





OGC Nice Mercato : Sur le dossier de l'attaquant urugayen depuis le début du marché, Edinson Cavani devrait rejoindre Villarreal cette semaine.

OGC Nice Mercato : Accord total avec Villarreal pour Cavani

C'est un nouveau coup dur pour le Gym qui voulait réaliser un gros coup en recrutant le meilleur buteur du PSG, Edinson Cavani. L'OGC Nice avait multiplié les approches pour El Matador, mais ce dernier refusait sans cesse les avances niçoises. L'Uruguayen voulait jouer en Liga et surtout avec son ancien coach du Paris SG, Unai Emery. Son vœu va sûrement se réaliser puisqu'un accord total aurait été trouvé avec Villarreal.

C'est ce que rapporte El Chiringuito, qui déclare qu'un accord entre le joueur et le club espagnol serait total. De plus, selon Tyc Sports, Cavani devrait passer sa traditionnelle visite médicale ce samedi avant de s'engager pour ses possibles dernières saisons en Europe avant de retourner en Amérique du Sud. En Liga, il découvrira un quatrième championnat après la Serie A, la Ligue 1 et la Premier League qu'il vient de quitter libre de tout contrat. Il retrouvera Unai Emery qui ne cache pas sa joie. " Ce serait incroyable de lier le nom de Cavani à celui de Villarreal ", a déclaré le technicien espagnol.

OGC Nice Mercato : Le Gym était préparé à cette éventualité

Le Gym se doutait d'une certaine façon qu'Edinson Cavani ne jouerait pas à l'Allianz Riviera et s'était déjà intéressé à d'autres pistes. En effet, les Aiglons se sont positionnés sur le dossier d'Islam Slimani, qui aimerait faire son retour en Ligue 1 après un passage compliqué au Sporting CP, et celui de Nicolas Pépé. L'Ivoirien n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta et l'OGC Nice voudrait se faire prêter l'attaquant pour la saison. Ben Brereton et Bamba Dieng sont aussi dans le viseur du Gym qui doit se dépêcher de recruter, désirant à tout prix un latéral gauche.