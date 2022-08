OGC Nice Mercato : Le Gym vise un international algérien !

Publié par Anthony le 17 août 2022 à 21:26





OGC Nice Mercato : En quête de renforts offensifs cet été, le Gym multiplie les pistes et se positionne pour un attaquant algérien.

OGC Nice Mercato : Le Gym s'attaque à Islam Slimani

À la recherche de joueurs offensifs dans ce mercato, le Gym s'est positionné sur plusieurs dossiers comme Marcus Thuram ou encore Edinson Cavani. Le premier a prolongé son contrat avec le Borussia Monchengladbach et le second espère rejoindre Villareal pour retrouver Unai Emery. Bien que l'Uruguayen fait toujours rêver Lucien Favre, c'est un autre ancien joueur de Ligue 1 qui plaît au groupe Ineos.

En effet, Iain Moody et Dave Brailsford, le Directeur du groupe Ineos Sport, ont validé la piste qui menait à Islam Slimani, selon FootMercato. L'ancien buteur de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais pourrait faire son retour en Ligue 1 après six mois passé loin de la France. Plusieurs clubs ont les yeux rivés sur l'international Algérien (87 sélections pour 38 buts) comme l'Olympique Marseille et le Stade Brestois. Actuellement sous contrat avec le Sporting CP, le club portugais envisagerait de le libérer de son contrat suite à des problèmes avec l'entraîneur du club. Le joueur s'est tout de même montré efficace devant les buts avec 4 buts en 9 matchs. Il serait un atout de poids pour le Gym, mais pour l'instant le dossier n'a pas encore était validé par Lucien Favre.

OGC Nice Mercato : Une première offre refusée pour Ben Brereton

Ce mardi, Nice est passé à l'action pour tenter de recruter un attaquant qui fait beaucoup parler de lui. Ben Brereton, qui était courtisé par Lyon en début de mercato, a reçu une offre du Gym pour tenter de le rapatrier dans le Sud de la France. Mais Blackburn a décliné cette offre attendant plus de 12 millions d'euros pour l'international Chilien qui est également courtisé par Bournemouth et Everton. L'OGC Nice gère en même temps le dossier de Nicolas Pépé et le club espère pouvoir s'offrir les services de l'Ivoirien sous forme de prêt. Le joueur n'est pas contre un retour en Ligue 1 et son agent a déjà rencontré les dirigeants des Aiglons.