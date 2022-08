Barça Mercato : Le FC Barcelone s'attaque à un cadre de l'OGC Nice

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 14:18





Barça Mercato : De retour au premier plan durant ce marché des transferts, le FC Barcelone souhaiterait recruter un cadre de l'OGC Nice.

Le FC Barcelone continue de jouer les premiers rôles durant ce mercato estival. Les Blaugranas n’ont pas encore dit leur dernier mot sur le marché des transferts. Xavi souhaite recruter deux défenseurs et Bernardo Silva. Les Catalans sont en négociations avancées avec Chelsea pour le transfert de Marcos Alonso qui devrait concurrencer Jordi Alba.

Le renforcement de la défense du Barça a pris une nouvelle tournure avec l’apparition d’un nouveau nom aujourd’hui. Selon les informations de Pedro Almeida, le FC Barcelone a débuté des négociations avec l’OGC Nice pour l’international algérien Youcef Atal. La bonne entente entre les deux clubs pourraient faciliter le transfert du défenseur de 26 ans. Le Gym et le Barça ont récemment négocié le prêt de Moussa Wagué et la vente de Jean-Clair Todibo.

Le profil de Youcef Atal plaît beaucoup à la direction du Barça, sa qualité balle au pied pourrait apporter un plus à l’effectif de Xavi. Le FC Barcelone cherche à recruter un latéral droit plus offensive pour être complémentaire avec Ronald Araujo qui est plus défensif. Youcef Atal semble avoir toutes les qualités pour satisfaire la direction catalane.

Barça Mercato : Youcef Atal n’est pas la seule piste du FC Barcelone

En parallèle, le FC Barcelone multiplie les pistes concernant le poste de latéral droit. Selon la presse espagnole, le Barça aurait coché le nom de Juan Foyth et Vanderson. Le temps presse pour les Blaugranas, Xavi ne compte plus sur Sergiño Dest et Sergi Roberto. Grâce aux multiples leviers économiques mis en place par le FC Barcelone, les Catalans ont les moyens de réaliser un gros coup avant le 1er septembre. Youcef Atal ou Vanderson pourrait alors quitter le championnat de France pour rejoindre le nouveau projet du Barça.