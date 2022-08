OGC Nice Mercato : Deux clubs foncent sur un défenseur du Gym

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 16:06





OGC Nice Mercato : Ayant peu de temps de jeu au Gym, un défenseur pourrait quitter le club azuréen pour l’Italie où deux clubs de Serie A le scrutent.

OGC Nice Mercato : Flavius Daniliuc vers la Serie A

Remplaçant à l’ OGC Nice la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, Flavius Daniliuc n’est pas non plus la priorité de Lucien Favre, le nouvel entraîneur. Ce début de saison, le défenseur central était sur le banc de touche du Gym lors des deux premières journées de championnat et aussi contre Maccabi Tel-Aviv (0-1) en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, jeudi soir. À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, il est probable qu’il quitte le club azuréen. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Flavius Daniliuc pourrait faire l’objet d’un transfert d’ici le 1er septembre 2022, date de clôture du marché des transferts.

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, deux clubs transalpins sont intéressés par le profil du jeune arrière de l’ OGC Nice. Il s’agit de l’US Salernitana en priorité, puis de Bologne FC, à en croire le journaliste de Sky Sports. Le club promu en Serie A à l’issue de la saison dernière souhaite se renforcer en défense centrale en récupérant Flavius Daniliuc. Le club de Franck Ribéry préparerait ainsi une offre aux Aiglons. Engagé gratuitement par le club azuréen en juillet 2020 en provenance du Bayern Munich, l’international autrichien (9 sélections) vaut 8 M€ sur le marché des transferts.

OGC Nice Mercato : Danilius pourrait se relancer à Salernitana ou à Bologne

Ayant un temps de jeu réduit à l’ OGC Nice, Flavius Daniliuc pourrait bien relancer sa carrière en Italie dans l’un des deux clubs qui le convoitent. Il pourrait s’assurer de son temps de jeu auprès de son entraîneur, avant de signer à Salernitana ou à Bologne. Pour rappel, il avait été titulaire à 14 reprises en Ligue 1 lors de sa première saison au Gym (2020-2021), puis 15 fois lors de l’exercice dernier (2021-2022). Le défenseur de 21 ans totalise 51 matches, toutes compétitions confondues sous le maillot niçois, en deux ans.