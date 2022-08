OL Mercato : Un gros départ imminent à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 02:50





OL Mercato : L’Olympique Lyonnais a annoncé la couleur sur un gros départ dans les tuyaux depuis des semaines, entre Rhône et Saône.

OL Mercato : Aouar absent à Troyes pour rejoindre Nottingham Forest ?

Disposant d’un bon de sortie officiel de l’ OL et ayant trouvé un accord de principe avec Nottingham Forest en vue d’un transfert, Houssem Aouar (24 ans) devrait quitter le club rhodanien dans les prochaines heures. Son départ pressenti ces dernières semaines se précise. En effet, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas été convoqué par Peter Bosz pour affronter l’ES Troyes AC, ce vendredi (21h), en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Ne figurant pas dans le groupe des Gones en déplacement à Troyes, le milieu de terrain n'est pas non plus annoncé blessé par l’ OL. Du coup, l’absence de Houssem Aouar parmi les 21 Lyonnais retenus par le technicien batave laisse penser que son transfert est imminent.

Cependant, cela pourrait aussi être justifié par un choix de Peter Bosz, surtout que Jean-Michel Aulas serait ferme sur l’indemnité exigée pour le transfert du Tricolore (1 sélection). L’Équipe croit savoir que le président de l’ OL réclame 15 millions d'euros, alors que le club promu en Premier League a proposé 12 millions d'euros (bonus compris). Pour mémoire, Houssem Aouar a été convoité par de grands clubs européens un temps, dont le PSG, Manchester City, le Real Madrid, Liverpool, Arsenal ou encore la Juventus. Estimé à 55 M€ sur le marché des transferts en 2020, le natif de Lyon vaut actuellement 25 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Le groupe de l’ OL contre l’ESTAC

Gardiens de but

Riou, Bonnevie, Patouillet

Défenseurs

Da Silva, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Thiago Mendes

Milieux de terrain

Caqueret, Lepenant, Paqueta, Reine-Adélaïde, Tolisso

Attaquants

Barcola, Cherki, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi