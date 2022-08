OL - ESTAC : La sortie renversante de Bosz après le carton de Lyon

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 03:18





OL – ESTAC : Peter Bosz a livré une surprenante analyse vendredi après le large succès de Lyon contre Troyes (4-1) au Groupama Stadium.

OL – ESTAC : Lyon enchaîne contre Troyes

L’Olympique Lyonnais a retrouvé la Ligue 1 ce vendredi en ouverture de la 3e journée du championnat. Vainqueur d’Ajaccio lors de sa première sortie, l’ OL n’avait pas disputé son deuxième match contre Lorient. En raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir, la rencontre contre le FC Lorient avait été reportée. Ce vendredi, Lyon a enchaîné un deuxième succès de rang contre l’ESTAC. Les Gones ont signé un carton lors de la réception de Troyes en s’imposant 4 buts à 1. Déjà buteur contre Ajaccio, Alexandre Lacazette a ouvert le score pour les siens dès la 3e minute. Florian Tardieu a permis aux visiteurs de revenir au score avant la pause (39e). Les Gones ont affiché un meilleur visage au retour des vestiaires. Nicolas Tagliafico (4e) et Tetê (49e, 75e) ont aggravé la marque.

Le terrible constat de Peter Bosz malgré la victoire de Lyon

Déjà crispé après le succès contre Ajaccio, Peter Bosz a encore affiché un certain mécontentement au sortir de cette nouvelle victoire. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais déplore les carences de ses poulains lors du premier acte. « Ce n’est pas un problème de rythme, on était mauvais, point final ! En début de match, le pressing n’était pas bon, Troyes a eu beaucoup trop la possession du ballon. Après la pause, le tempo était plus haut, on a donc eu plus d’occasions », a expliqué le technicien néerlandais à Prime Video.

Le coach de l’ OL attend encore beaucoup de Tetê, malgré son doublé contre l’ESTAC. « C’est un vrai ailier. On l’a vu ce soir. Mais pour moi, Tetê et Gusto n’ont pas vraiment bien joué. Tetê pouvait encore mieux faire. Malo Gusto n'était pas vraiment en forme, il était malade », a indiqué l’entraîneur lyonnais. Dauphin provisoire de Paris après son carton, Lyon affronte le Stade de Reims dimanche le 28 août.