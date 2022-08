OL-ESTAC : La compo de Lyon tombe, Bosz prend une grande décision

Publié par Thomas le 19 août 2022 à 12:18





C'est le grand jour pour Lyon qui reçoit ce vendredi l'ESTAC dans son antre. Découvrez la compo de l'OL concoctée par Peter Bosz.

OL-ESTAC : Lyon a l’occasion d’enchaîner après Ajaccio

Comme lors de la première journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais inaugure le premier match du week-end avec une rencontre importante ce soir contre l’ESTAC de Bruno Irles. L'équipe de Peter Bosz, renforcée par un mercato ambitieux, souhaite enchaîner contre la formation auboise, après avoir vu sa rencontre contre Lorient annulée la semaine passée. En conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a fait état de plusieurs absences, pour raison médicale, mais pas que.

Si Moussa Dembélé, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé sont forfaits, Lyon sera également privé d’Houssem Aouar, sur le départ cet été. Suspendu pour 3 rencontres après son carton rouge reçu contre Ajaccio, Anthony Lopes est logiquement absent et sera remplacé par la recrue Rémy Riou. " Rémy (Riou) s’est bien entraîné. Ce n’est pas un jeune gamin qui commence. Il a de l’expérience mais je comprends que c’est autre chose d’être titulaire pour la première fois dans ton club formateur. On est très content qu’il soit là et maintenant il peut montrer ", déclarait Peter Bosz en conférence de presse mercredi.

OL-ESTAC : Corentin Tolisso titulaire avec l’Olympique Lyonnais

Recrue phare de l’été au côté d’Alexandre Lacazette, le milieu tricolore Corentin Tolisso devrait être titulaire ce soir dans l’entrejeu rhodanien. Revenu à son meilleur niveau après plusieurs semaines de blessure, l’ex-joueur du Bayern Munich sera associé au Brésilien Lucas Paqueta et à la jeune recrue Johann Lepenant comme le révèle L’Équipe ce vendredi.

Le retour de Tolisso mêlé à celui du prodige Maxence Caqueret laisse enfin de la possibilité à Bosz pour son milieu de terrain. Malgré sa disponibilité (remis d’une entorse au genou), l’international espoir, prolongé en début d’été jusqu’en 2027, devrait débuter sur le banc pour préparer progressivement son retour à la compétition. En ce qui concerne la défense, l’entraîneur néerlandais devrait réaligner le même quatuor que contre l’ACA il y a deux semaines.

Compo probable de l’ OL contre l’ESTAC :

Gardien : R. Riou

Défenseurs : M. Gusto, T. Mendes, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : L. Paqueta, J. Lepenant, C. Tolisso

Attaquants : Tetê, A. Lacazette, K. Toko Ekambi