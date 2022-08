PSG Mercato : Bernardo Silva, Manchester City prêt à dire oui ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2022 à 11:46





PSG Mercato : Désiré par Luis Campos, Bernardo Silva pourrait rejoindre le Paris SG. Manchester City serait ouvert à la discussion pour son milieu offensif.

PSG Mercato : Campos vise un dernier gros coup pour clore le marché

Si le principal objectif de cette fin de mercato estival est de faire partir le maximum d’indésirables, Luis Campos rêverait de frapper un dernier gros coup avant de refermer le marché du Paris Saint-Germain. Malgré les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, le Conseiller Football du club de la capitale voudrait offrir à Christophe Galtier un autre milieu de terrain.

Et selon les dernières rumeurs, cet oiseau pourrait bien être Bernardo Silva. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international portugais voudrait s’offrir un nouveau challenge, même s’il ne compte pas entrer en clash avec sa direction pour forcer son départ. Intéressé par son compatriote qu’il avait fait venir à Monaco à l’été 2014 en provenance du Benfica Lisbonne, Luis Campos serait prêt à faire une petite folie pour l’intégrer à l’effectif parisien. D’autant que Bernardo Silva serait intéressé par le projet du PSG. La machine serait même déjà enclenchée pour le transfert du milieu offensif de 28 ans.

PSG Mercato : Négociations en cours pour le transfert de Bernardo Silva

En effet, le journal L’Équipe confirme ce dimanche que le Paris Saint-Germain tente effectivement d'attirer Bernardo Silva et que l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est pas insensible au projet. Le journaliste Santi Aouna du quotidien sportif explique notamment que l’affaire semble aujourd’hui bien possible puisqu’il y a au moins un obstacle qui n’existe plus : les tensions importantes qui ont existé entre les propriétaires des deux clubs (au Qatar et aux Emirats arabes Unis).

« Paris, propriété de Qatar Sports Investments (QSI), et City, détenu par la holding émirienne Abu Dhabi United Group, ont noué des contacts par téléphone cet été dans le cadre du transfert éventuel de Bernardo Silva vers la capitale française. Un dialogue impensable il n’y a pas si longtemps », assure la source francilienne. Toujours selon la même source, le dossier serait géré par le directeur sportif des Citizens Txiki Begiristain et Antero Henrique et Luis Campos.

Malgré les dernières déclarations de Pep Guardiola, assurant que son joueur allait rester à l’Etihad Stadium cette saison, L’Équipe révèle que « les dirigeants des deux États ont validé la démarche, dans un contexte géopolitique fragile sur la péninsule arabique. » Désormais considéré comme un remplaçant, Bernardo Silva pourrait donc être cédé cet été, « mais pas à n’importe quel prix. » Selon les médias anglais, le Champion d’Angleterre en titre réclamerait 100 millions d’euros pour laisser filer son génie portugais, là où le PSG proposerait 80 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…