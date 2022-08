LOSC Mercato : Un gardien dans le viseur de Troyes

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 20:28





LOSC Mercato : En manque de temps de jeu, un gardien pourrait trouver une porte de sortie à l'ESTAC Troyes, qui le courtise.

LOSC Mercato : Lucas Chevalier à Troyes ?

Toujours à l'affût des jolis coups, l'ESTAC Troyes s'est renseignée auprès du jeune gardien du LOSC, Lucas Chevalier (20 ans) selon le journal L'Equipe. Doublure de Léo Jardim, le portier français ne trouve pas son compte chez les Dogues. Pire, il n'a disputé aucune rencontre de championnat, alors que la 3ème journée de Ligue 1 ouvre actuellement ses portes.

Son manque de temps de jeu pourrait bien l'inciter à aller chercher ailleurs, et pourquoi pas à Troyes qui a grandement besoin de renforts. Bon dernier du championnat, les Aubois viennent de perdre 4-1 à Lyon et n'ont toujours aucun point après 3 journées. Également pire défense de l'élite avec 10 buts encaissés, l'ESTAC a bien du mal à faire confiance à son gardien habituel, Gauthier Gallon, et verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un jeune portier prometteur comme Lucas Chevalier. La saison dernière, celui-ci avait disputé 30 matchs de Ligue 2 avec Valenciennes, lui permettant d'acquérir beaucoup d'expérience et de s'affirmer en tant que gardien numéro 1.

« On compte sur lui » : Olivier Létang confiant pour Lucas Chevalier

Si l'ESTAC semble bel et bien intéressé par Lucas Chevalier, le président du club nordiste Olivier Létang assure que le portier va rester à Lille : « On a aucun contact avec Troyes pour Lucas. On compte sur lui, il n’est pas prévu qu’il nous quitte », a déclaré le patron du LOSC à la presse, confirmant au passage qu'il n'y avait pas d'accord avec le FC Nantes pour Ludovic Blas. Si le président se montre confiant, le gardien de 20 ans ne s'est pas exprimé sur le possible intérêt de l'ESTAC.

À l'approche d'un duel prometteur face au PSG dimanche soir, Lucas Chevalier pourrait une nouvelle fois faire les frais de la hiérarchie des gardiens à Lille, et ainsi ne pas être choisi au profit de Léo Jardim. Le gardien brésilien de 27 ans a été titularisé à 27 reprises la saison dernière et possède toujours la confiance du nouveau coach du LOSC, Paulo Fonseca. Si la gestion des gardiens se fait comme lors de l'exercice précédent, Lucas Chevalier devrait jouer 10 matchs tout au plus. Pas sûr que l'ancien valenciennois soit d'accord au fil du temps.