LOSC Mercato : FC Nantes, annonce officielle de Lille pour Blas

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 23:32





LOSC Mercato : Letang a fait le point sur le dossier Ludovic Blas (FC Nantes), mais aussi sur la fin du mercato estival de Lille OSC.

LOSC Mercato : Pas d'accord entre Lille et Nantes pour Blas

Ludovic Blas est la cible prioritaire du LOSC, cette fin de mercato estival. Le buteur du FC Nantes est également intéressé par une signature avec le club champion de France 2021. Mais son transfert à Lille OSC traine depuis des semaines. À un peu plus d’une semaine de la fin du marché des transferts, Antoine Kombouaré a fermé la porte de sortie au milieu offensif des Canaris. L’entraîneur du FCN compte en effet sur le joueur décisif (15 buts et 5 passes décisives la saison dernière) pour faire une bonne campagne en Ligue Europa cette saison. « J'ai dit ‘’aucun départ’’. Cela concerne Ludovic Blas, mais aussi Alban Lafont ou Moses Simon. […] Pour moi, sportivement, c'est impensable de voir Blas partir. Encore moins au LOSC… » a martelé Antoine Kombouaré, vendredi.

Olivier Letang, président directeur général du club nordiste, a lui clarifié le dossier du N°10 du FC Nantes. Il a confirmé l’intérêt du champion de France 2021 pour le buteur des Nantais, mais avoue qu’il n’y a pas d’accord entre les parties. « Oui, Ludovic Blas est un bon joueur. Il fait partie des joueurs que l’on suit, mais il faut que les trois partis soient d’accord. Aujourd’hui, s’il n’est pas là (à Lille), c’est qu’on n’a pas le feu vert sur ces trois points-là », a répondu le dirigeant des Dogues en conférence de presse, avant de conclure par cette annonce : « L’épilogue va arriver, ça va aller très très vite maintenant ».

Yazici et Lihadji sur le départ, Weah intéresse Valence

Concernant les autres dossiers chauds du LOSC, Olivier Letang a confirmé le possible départ de Yusuf Yazici (milieu offensif, 25 ans) et Isaac Lihadji (ailier droit, 20 ans). « Yusuf et Isaac ont des bons de sortie. On a reçu plusieurs offres concernant Isaac à ce jour, il y a des contacts pour Yusuf, mais rien de définitif », a-t-il précisé. Blessé à la cheville et indisponible jusqu'en septembre, Timothy Weah a une touche en Espagne. « On échange avec ''Timo'', mais il n’y a pas eu plus de sollicitations que cela. Il y a eu Valence, mais pas en direct avec nous », a expliqué Letang.

Quant au jeune gardien de but, Lucas Chevalier (20 ans), il restera à Lille. « On a aucun contact avec Troyes pour Lucas. On compte sur lui, il n’est pas prévu qu’il nous quitte », a assuré le patron du club lillois.