OM Mercato : Juventus, grande nouvelle dans le dossier Milik

Publié par Ange A. le 22 août 2022 à 07:35





OM Mercato : La Juventus ne lâche pas pour Milik

Avec les signatures d’Alexis Sanchez et de Luis Suarez, un grand départ est attendu en attaque à l’Olympique de Marseille cet été. Que ce soit Bamba Dieng, Cédric Bakambu ou encore Arkadiusz Milik, aucun de ces attaquants n’est certain de rester à Marseille à l’issue de ce mercato. S’agissant de Milik, Pablo Longoria l’a déjà proposé à plusieurs écuries sans succès. Le Polonais est l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif marseillais. Sa direction attendrait au moins 20 millions d’euros pour le céder cet été. Prétendant de longue date de l’ancien Napolitain, la Juventus de Turin suivrait sa situation avec attention. Le buteur olympien ne serait néanmoins que le plan B des Bianconeri qui souhaitent recruter Memphis Depay. Sur le départ au FC Barcelone, le Néerlandais est annoncé à Turin.

Une nouvelle offensive de la Juve pour Milik ?

Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus de Turin pourrait abandonner la piste menant à Memphis Depay. Les dirigeants turinois seraient refroidis par les prétentions salariales de l’ancien Lyonnais. Depay jugé trop cher, le club du Piémont pourrait de nouveau activer la piste menant à Arkadiusz Milik. Le salaire du Polonais ne poserait pas de problème au club italien. Un accord reste maintenant à trouver avec l’Olympique de Marseille.

Ces dernières heures, le journaliste de Sky Sport Italia a révélé que la Juventus souhaite enrôler Milik dans le cadre d’un prêt. Mais cette formule est loin de faire les affaires des dirigeants marseillais en quête de liquidités. Ils privilégient un transfert sec de leur numéro 9. Reste maintenant à savoir si la Juventus reverra son offre pour Milik en cas d’échec pour Depay. Poussé vers la sortie, le goléador polonais souhaite rester en Provence pour disputer la Ligue des champions au Vélodrome.