OM Mercato : Une superbe opération se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 août 2022 à 13:35





OM Mercato : Contraint d’alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille pourrait boucler un deal inattendu avec le FC Lorient ces prochains jours.

OM Mercato : Début des négociations entre le FC Lorient et Bamba Dieng

Hyperactif dans le sens des arrivées avec la venue de dix nouveaux renforts, l’Olympique de Marseille devra désormais réduire son effectif afin de rééquilibrer ses comptes. La réalité économique pousse en effet la direction de l’ OM à réaliser quelques grosses ventes d’ici la fin du mercato estival. D’ailleurs, les joueurs à forte valeur marchande ont d’ores et déjà été identifiés. Peu utilisé depuis l’entame de la saison, Bamba Dieng fait évidemment partie de cette liste. Le jeune attaquant sénégalais, qui sort d’une brillante saison sous les couleurs marseillaises, jouit d’une très belle cote sur le marché des transferts.

Si ces derniers temps, son nom circulait avec insistance en Premier League, la pépite marseillaise pourrait finalement poser ses valises au FC Lorient. Le club entraîné par Régis Le Bris ne démord pas pour son transfert. En quête de renfort offensif pour la suite de la saison, les Merlus se sont rapidement positionnés sur la piste menant à Bamba Dieng. Selon les dernières infirmations recueillies par Foot Mercato, le FCL a même déjà entamé les négociations avec le jeune joueur afin de le convaincre de changer de club cet été.

OM Mercato : L’OGC Nice en embuscade pour Bamba Dieng

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a pas eu de discussions avec un autre club pour le moment. Toutefois, l’OGC Nice, également à la recherche d’un nouvel ailier droit pour remplacer Justin Kluivert, retourné à l’AS Rome, pourrait rapidement entrer dans la course pour enrôler la pépite marseillaise au détriment du club lorientais. Pour l’heure, c’est bien le FCL qui semble avoir pris les devants pour le transfert de Bamba Dieng. Et le principal concerné ne serait pas insensible au charme lorientais.

Reste maintenant à voir si les Merlus se rapprocheront des exigences financières de Marseillais. Désireux de renflouer ses caisses, la direction de l’ OM exigerait près de 15 M€ pour un départ de Bamba Dieng. Les autres formations intéressées, à savoir West Ham, Newcastle, Galatasaray ou encore Everton, qui ont été citées par le passé, savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.