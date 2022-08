PSG Mercato : Bernardo Silva évoque en personne son arrivée à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 19:05





PSG Mercato : Annoncé proche d’un transfert au Paris SG, le milieu de terrain offensif de Manchester City, Bernardo Silva, a fait le point sur son avenir.

PSG Mercato : Luis Campos négocie toujours avec Man City pour Bernardo Silva

Associé avec insistance au FC Barcelone, Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City, pourrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain. D’après les dernières informations relayées par le journal L’Équipe, Luis Campos aurait repris les négociations avec les dirigeants des Cityzens pour un éventuel transfert concernant l’international portugais. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Sky Blues, le joueur de 28 ans aimerait changer d’air et serait notamment intéressé par le challenge parisien.

Alors que le Champion d’Angleterre aurait fixé un tarif à 100 millions d’euros, le PSG proposerait 80 millions d’euros pour l’ancien milieu de l’AS Monaco. Et après avoir signifié à Luis Campos qu’ils ne laisseraient pas filer leur milieu de terrain si facilement, les dirigeants mancuniens pourraient bien se montrer flexibles pour finaliser le départ de Bernardo Silva comme l’a laissé entendre Pep Guardiola. « Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai (…) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution », a déclaré le manager de Manchester City avant le match nul contre Newcastle (3-3), dimanche soir. Alors que son nom est régulièrement associé à des rumeurs de départ, le natif de Lisbonne a fait le point sur sa situation.

PSG Mercato : Bernardo Silva ruine les espoirs du Paris SG

Arrivé à l'été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 50 millions d'euros, Bernardo Silva ne compte pas quitter l'Etihad Stadium, où il se sent heureux et épanoui sous les ordres de Pep Guardiola. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, le compatriote de Cristiano Ronaldo n’envisage pas de quitter les rangs de Manchester City d’ici le 1er septembre et la fermeture du mercato estival. « Je suis heureux ici. Je fais tout mon possible pour aider le club. Je suis très concentré », a indiqué Bernardo Silva dans des propos relayés par le Mundo Deportivo.