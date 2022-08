PSG : Après Lille, Christophe Galtier lâche un énorme démenti !

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 21:05





Après la victoire à Lille (1-7), dimanche soir, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a fait une énorme précision sur les objectifs de la saison.

PSG : Galtier et Campos ont lancé un défi aux joueurs du Paris SG

Auteur d'un début de saison en trombe avec trois succès éclatants en Ligue 1 et un sacre lors du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Hier soir, Lionel Messi et ses coéquipiers ont fait une nouvelle démonstration de force face au LOSC, en clôture de la troisième journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Pour motiver le groupe parisien, Luis Campos et Christophe Galtier auraient fixé un objectif particulièrement ambitieux pour cette saison 2022-2023.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, l'entraîneur et le Conseiller Sportif du Paris SG auraient lancé le défi à la bande à Kylian Mbappé de terminer cet exercice sans aucune défaite en Ligue 1. Un challenge particulièrement relevé malgré l'effectif galactique des Rouge et Bleu, qui permettra sans doute de garder le groupe sous pression tout au long de la saison. Interrogé, le successeur de Mauricio Pochettino a évoqué ce pari fou.

PSG : Christophe Galtier dément ce défi

Dimanche, juste avant le choc contre le LOSC, Christophe Galtier s’est exprimé au micro de Prime Video concernant le défi lancé à ses joueurs de terminer la saison sans défaite en championnat. L’entraîneur parisien a démenti avoir demandé une telle chose à ses hommes, mais imagine qu’un tel défi a pu être évoqué dans le vestiaire entre les joueurs eux-mêmes.

« Peut-être que ça s'est dit dans le vestiaire entre joueurs, mais il n’y a pas un membre du staff technique qui en a parlé », a déclaré ChristopheGaltier. De son côté, le milieu de terrain Vitinha a confirmé cette tendance. « L’objectif du club cette saison, c'est d'être invaincu ? Oui, le but c'est déjà de regarder le prochain match. Ne pas prendre la grosse tête. On sait qu'on est capables de le faire, mais pour l'instant on reste calme et on va voir match par match », a confié l’international portugais de 22 ans en zone mixte.