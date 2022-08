OM Mercato : Une grosse signature imminente à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 août 2022 à 19:35





OM Mercato : Toujours à l’affut de très bons coups, l’Olympique de Marseille est sur le point de boucler une belle signature en défense.

OM Mercato : Le dossier Eric Bailly se débloque enfin

À la recherche d’un renfort supplémentaire en défense, la direction de l’ OM fait d’Eric Bailly une cible prioritaire pour ce poste. Les Phocéens sont même passés à la vitesse supérieure en vue de boucler sa signature le plus rapidement. Après plusieurs semaines de négociation, les deux écuries seraient finalement tombées d’accord pour le transfert de l’international ivoirien. La presse britannique assurait que Manchester United aurait donné son feu pour un prêt avec option d’achat pour son défenseur à l’Olympique de Marseille, avec des clauses liées au nombre de matchs joués et à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il ne restait donc plus qu’à l’ OM de s’entendre avec le joueur de 28 ans en vue de finaliser cette opération.

Seulement, les choses se compliquaient ces derniers jours. En effet, l’Olympique de Marseille et le clan Eric Bailly ne parvenait pas à s’accorder sur le montant de son salaire en cas d'activation de son option d'achat en fin de saison. Les exigences salariales du joueur bloquaient ainsi cette opération. Sauf que c’était sans compter sur la détermination de l’ OM. Les dirigeants ont intensifié les discussions avec l’international ivoirien et touchent enfin au but pour sa signature. Selon les informations de La Provence, les négociations entre les deux parties ont très bien avancé ce lundi après-midi, au point où ce deal pourrait être finalisé dans les prochaines heures.

OM Mercato : Eric Bailly attendu d’ici mercredi à Marseille

Désireux de relever un nouveau défi loin de Manchester United, Eric Bailly ne serait plus qu’à un pas de signer à l'Olympique de Marseille. La source explique que l’ancien joueur de Villarreal aurait de grandes chances de s'engager en faveur de l’ OM d’ici mercredi soir. De quoi espérer une officialisation de son prêt durant cette semaine. Si cette information se concrétise, l’ OM réalisera un très gros coup en défense. Par ailleurs, l’arrivée du défenseur de Man United devrait sceller le sort de Duje Caleta-Car, poussé vers la sortie.