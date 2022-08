OM Mercato : Marseille en passe de boucler une grosse opération !

Publié par Timothée Jean le 23 août 2022 à 11:05





OM Mercato : Auteur d’une campagne de recrutement exceptionnelle, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir un nouveau renfort en défense.

OM Mercato : Éric Bailly attendu à Marseille dans 24 heures

Sous l'impulsion de son président Pablo Longoria et de son directeur sportif, Javier Ribalta, l’Olympique de Marseille multiplie les transactions depuis l’ouverture du mercato estival. Le club phocéen est déjà parvenu à boucler l’arrivée d’une dizaine de recrues estivales, et ce n’est pas terminé. Ambitieux et déterminé à aller le plus loin possible sur la scène européenne, l’ OM s’active en silence pour faire venir des renforts supplémentaires. D’ailleurs, le club phocéen s'apprête à annoncer l'arrivée tant attendue d’Éric Bailly.

En effet, l’Olympique de Marseille et Manchester United sont déjà d'accord depuis quelques jours pour le transfert de l’international ivoirien. Les derniers détails devaient être réglés avec le principal concerné afin de finaliser sa signature. Et si les exigences salariales d’Éric Bailly bloquaient la transaction, le dossier s’est finalement décanté cette semaine. La Provence avance que l’ancien défenseur de Villarreal serait finalement favorable pour une arrivée imminente à Marseille. Une information confirmée dans la foulée par Fabrizio Romano. Le journaliste italien assure que le défenseur de 28 ans s’envolera pour Marseille dans les prochaines 24 heures. Il devrait donc débarquer dans la cité phocéenne d’ici jeudi soir.

OM Mercato : Les détails du contrat d’Éric Bailly à Marseille

Sauf un retournement de situation, Éric Bailly devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Selon Sky Sports, cette option d’achat pourrait devenir obligatoire à une condition : que l' OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, en 2023-2024. Igor Tudor pourra donc compter sur un renfort de poids en défense cette saison. Cette arrivée devrait également précipiter le futur départ de Duje Caleta-Car, devenu indésirable à Marseille.