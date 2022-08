OM Mercato : L’accord entre Marseille et la Juventus déjà menacé

Publié par Timothée Jean le 23 août 2022 à 13:05





OM Mercato : En quête de renfort, la Juventus aurait conclu un accord avec Marseille pour le transfert d’Arkadiusz Milik. Mais l'affaire semble déjà compromise.

OM Mercato. Accord total entre la Juventus et Arkadiusz Milik

La fin du mercato estival sera très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. Pour preuve, le club phocéen, qui continue de prospecter sur le marché des transferts, s’apprête à accueillir sa onzième recrue estivale en la personne d’Eric Bailly. Le défenseur de Manchester United est attendu dans les prochaines heures dans la cité phocéenne. L’affaire serait déjà réglée entre les différentes parties. L’international ivoirien va rejoindre l'OM dans le cadre d'un prêt payant de 2 millions d’euros, avec une option d'achat estimée à environ 10 millions d'euros. Les derniers détails du deal auraient été réglés dans la soirée, au cours d'une réunion entre Pablo Longoria, son directeur sportif Javier Ribalta et les représentants du joueur.

Mais ce n’est pas tout. Sur le front de l'attaque, l’Olympique de Marseille s’apprête à réaliser un nouveau coup totalement inattendu. Contraint d’alléger sa masse salariale pour des raisons économiques, le club olympien est proche de se séparer de son grand attaquant, Arkadiusz Milik. Arrivé en janvier 2021 en provenance de Naples, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’international polonais avait tout d’un pari réussi pour les pensionnaires du stade Vélodrome. Il a rapidement conquis le cœur du public phocéen grâce à son efficacité devant les buts.

En 55 rencontres disputées à l’ OM, Arkadiusz Milik comptabilise 30 bouts inscrits, toutes compétitions confondues. Des performances suffisantes pour convaincre l’Olympique de Marseille de lever son option d’achat cet été. Le joueur de 28 ans est désormais l’équipe phocéenne jusqu’en juin 2025. Sauf que l’ancien avant-centre de Naples n’est pas certain de poursuivre son aventure dans le Championnat de France. Et pour cause, Arkadiusz Milik se dirige tout droit vers un retour en Serie A.

Alors que la presse britannique évoquait dernièrement un intérêt de Manchester United et d’Everton à son égard, le footballeur polonais s’apprête à rejoindre la Juventus Turin. Calciomercato assure en effet que les dirigeants turinois ont entamé les négociations avec leurs homologues marseillais depuis plusieurs semaines maintenant et seraient finalement parvenus à conclure un accord total pour son transfert.

OM Mercato : Arkadiusz Milik n’est pas la priorité de la Juventus

Bien qu’il ait régulièrement affiché son souhait de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs olympiennes, Arkadiusz Milik aurait accepté de rejoindre les Biancoreni sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros, selon média italien. La Vieille Dame serait également d’accord pour prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, estimé à environ 3,5 millions d’euros. Un deal qui semble relativement équitable pour les différentes parties. Sauf qu’un dernier détail important freine l’opération.

La Gazzetta Dello Sport affirme ce matin que l'affaire est loin d'être entendue, car Arkadiusz Milik n’est pas la priorité de la Juventus. En dépit de l’accord conclu pour le transfert du grand attaquant marseillais, les dirigeants turinois insisteraient toujours pour la venue de Memphis Depay, en difficulté au FC Barcelone. La source explique que l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais (OL) est, lui aussi, en négociations avancées avec la formation piémontaise.

Priorité de la Juventus pour renforcer son attaque, Memphis Depay réclamerait un contrat de 2 ans assorti d'un salaire autour de 7,5 millions d’euros par an. Des exigences jugées trop élevées pour les finances turinoises. Un désaccord qui freine pour le moment sa venue en Italie. Tandis que Arek Milik serait quant à lui favorable à une arrivée dans le Piémont. En proie à des difficultés économiques, la Juventus ne pourra recruter qu’un seul de ces deux joueurs. La question qui se pose alors est de savoir : qui sera l’heureux élu ?

OM Mercato : La Juventus devra prendre une décision finale

La Gazzetta Dello Sport explique que la Juventus devra trancher entre ces deux dossiers, ce mardi, lors d’une réunion prévue entre le coach Massimiliano Allegri et sa direction. Une décision lourde de conséquences pour savoir quel attaquant recruter en cette fin de mercato estival. Dotés de profils différents, Memphis Depay et Arkadiusz Milik se trouveraient ainsi en concurrence pour rejoindre la Juve cet été.

Dans l’optique où la Juventus décide de recruter l’attaquant du FC Barcelone, les dirigeants de l’ OM devront rapidement trouver une autre solution pour leur buteur, dont le prix est à 20 millions d’euros. Manchester United, Everton ou encore le Real Madrid seraient en embuscade sur cette piste offensive.