Barça Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Depay

Publié par Thomas G. le 08 août 2022 à 18:25

Barça Mercato : Mis sur la liste des transferts par la nouvelle direction du FC Barcelone, Memphis Depay aurait pris une grande décision pour son avenir.

Barça Mercato : Memphis Depay a trouvé un accord avec le FC Barcelone

Memphis Depay fait partie de la liste des joueurs que le Barça a décidé de sacrifier durant le mercato estival. L’international néerlandais est victime de la forte concurrence à son poste depuis l’arrivée de Robert Lewandowski, Raphinha et le retour en grâce d’Ousmane Dembélé. Annoncé sur le départ au même titre que son compatriote Frenkie de Jong, l’attaquant de 28 ans ne souhaitait pas quitter le Barça. Les Blaugranas avaient néanmoins conclu un accord avec la Juventus pour le prêt avec option d'achat de Memphis Depay.

Selon le journaliste espagnol, Matteo Moretto, le dossier a connu un nouveau rebondissement de taille. L’international néerlandais aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour résilier son contrat. À un an de la fin de son contrat, l’ancien buteur de l’OL pourrait finalement se retrouver libre de s’engager dans le club de son choix. Déchu de son numéro 9 par Robert Lewandowski, Memphis Depay n’acceptait pas ses conditions de départ. En parallèle, aucun club n’était disposé à payer les 20 millions d’euros réclamés par les Blaugranas. La résiliation du contrat de l’attaquant de 28 ans serait donc la meilleure décision à prendre pour les deux parties.

Barça Mercato : Le départ de Depay pourrait aider le FC Barcelone

La séparation entre le Barça et Memphis Depay pourrait être bouclée cette semaine, les avocats du joueurs ont déjà commencé à négocier. Le départ de l’international néerlandais permettrait au FC Barcelone d’alléger la masse salariale et d’enregistrer de nouvelles recrues. La résiliation de contrat de Memphis Depay pourrait être suivie par celles de Samuel Umtiti et Martin Braithwaite qui sont également visés. La direction du Barça ne veut plus payer pour des joueurs sur lesquels Xavi ne compte plus.