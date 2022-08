ASSE Mercato : 5 nouvelles recrues attendues à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 23 août 2022 à 18:05





ASSE Mercato : En pleine crise sportive, l'AS Saint-Etienne compte mettre les bouchées doubles pour se renforcer et attend encore 5 recrues.

ASSE Mercato : Aziz arrive sous 48h, d’autres recrues promises à Batlles

Tout s’emballe à l’AS Saint-Etienne sur le marché des transferts. Après la claque historique reçue dans son antre face au Havre (0-6), les Verts veulent insuffler un vent nouveau à leur effectif, en recrutant massivement à des postes clés d’ici le 1er septembre. Si l’attaque est bien le secteur prioritaire de la direction ligérienne sur le mercato, Loïc Perrin et son board travaillent également sur l’incorporation d’un milieu box-to-box et d’un défenseur polyvalent.

Attendu dans la Loire après avoir donné son accord de principe, le Ghanéen Abdul-Aziz Yakubu devrait voir son transfert bouclé à l’ ASSE d’ici 48 heures annonce L’Équipe ce mardi. Mais l’avant-centre de Rio Ave ne sera pas le seul à débarquer chez les Stéphanois cette semaine. À en croire le quotidien sportif, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne auraient promis à Laurent Batlles cinq nouveaux joueurs avant la fin du mercato estival.

ASSE Mercato : Matthieu Dreyer, première arrivée de la semaine chez les Verts

Le portier du FC Lorient, Matthieu Dreyer, a terminé et passé avec succès sa visite médicale ce mardi à Saint-Etienne. Le rempart de 33 ans s'est engagé pour deux saisons à l’ ASSE où il apportera à la fois de l’expérience au groupe de Batlles mais aussi et surtout de la concurrence au jeune Etienne Green. Le gardien britannique a pour rappel été expulsé contre le HAC (65e) après une sortie dangereuse, rappelant à ses dirigeants l’importance d’une signature à ce poste cet été. Dreyer avait ce week-end négocié avec les Merlus sa résiliation de contrat pour s’engager libre à Sainté. "Je suis fier et content qu’un club comme l’AS Saint-Étienne fasse appel à moi. Maintenant, ça va être à moi de rendre cette confiance qu’on m’a accordée. Je vais avoir la possibilité de débuter assez rapidement, c’est donc parfait. Je vais tout faire pour aider chacun à progresser et permettre à l’équipe de gagner le plus de matchs possible, c’est le plus important. À Saint-Étienne, j’ai vécu des oppositions incroyables, j’ai hâte de pouvoir revivre cette ambiance ", s'est exrpimé le néo-stéphanois après sa signature. En parallèle, les Verts étudient un autre dossier à Lorient, cette fois-ci en défense.

Pour parfaire sa défense, la cellule de recrutement stéphanoise visait le polyvalent Léo Pétrot, sous contrat jusqu’en 2023 chez les Merlus. Passé par les rangs de l’AS Saint-Etienne, le gaucher de 25 ans avait donné son accord à Loïc Perrin pour une signature cet été. Si tout semblait bouclé pour son transfert, les Verts se sont vus confronter aux exigences lorientaises. Le club breton souhaiterait 1 million d’euros pour son défenseur mais l’ ASSE trouve cette somme trop élevée. Pour l’instant, le dossier reste bloqué mais de nouvelles négociations pourraient finalement boucler l’opération.