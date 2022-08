OM Mercato : La vérité éclate pour une arrivée de Ronaldo à Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 août 2022 à 23:06





OM Mercato : Ces derniers temps, l’idée d’un transfert de Cristiano Ronaldo à Marseille a pris de l’ampleur sur la toile. Une information vite démentie.

OM Mercato : Marseille n’a jamais étudié la piste Cristiano Ronaldo

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue d’alimenter le mercato estival. À une année de la fin de son contrat avec Manchester United, la superstar portugaise se retrouve dans une situation très délicate en Premier League. L’attaquant de 37 ans ne rentre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Erik Ten Hag, qui préfère miser sur d’autres profils plus jeunes pour animer son secteur offensif. La preuve, l’ancien attaquant du Real Madrid a été laissé sur le banc de touche lors des derniers matchs des Reds Devils en championnat.

Un traitement devenu difficile pour CR7, qui envisagerait de changer de club dès cet été. Le quintuple Ballon d’Or aurait surtout érigé en priorité absolue la possibilité de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des champions. Et cela tombe bien, puisque l’Olympique de Marseille remplit parfaitement cette condition. Du coup, de nombreux supporters marseillais poussent pour sa venue à l’ OM. Ils ont notamment lancé le hashtag RonaldOM# sur les réseaux sociaux dans ce sens.

Certains observateurs de l’Olympique de Marseille, à l’image de Laurent Paganelli, ont également confirmé cette tendance, en assurant que la possibilité de voir l’ancien attaquant de la Juventus débarquer à l’ OM était bien réelle. Une information vite démentie par le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin. « Au risque de me faire traiter de briseur de rêves ou je ne sais trop quoi de plus virulent encore, il faut être clair : l’OM n'a JAMAIS étudié la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo…. Il n'y a JAMAIS eu de discussions », a-t-il posté sur son Twitter avant d’ajouter : « on est dans le même délire que la Vente OM ».

OM Mercato : Pourquoi l’arrivée de Ronaldo semble impossible à Marseille

Ce démenti est donc une bien mauvaise nouvelle pour les supporters de l’ OM, qui se mettaient déjà à rêver d’un duel sensationnel en Ligue 1 entre Cristiano Ronaldo et son grand rival Lionel Messi, arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain. À une année de la fin de son contrat avec Manchester United, CR7 a de grandes chances de quitter le Red Devils, mais son arrivée à l’OM semble totalement irréalisable pour diverses raisons.

Premièrement, le Portugais percevrait environ 17,4 millions d’euros par an à Manchester United . Un salaire complètement hors de portée des finances marseillaises. Ensuite, l’ OM, tout comme le PSG, est sous la menace du fair-play financier. Ce qui constitue un obstacle de taille pour cet improbable transfert. « Le fair-play financier t’impose de garder la masse salariale à un plafond des revenus. L'arrivée de CR7 à son niveau de rémunération actuel, voire même un peu réduit, ferait exploser ce ratio », a indiqué le banquier David Gluzman dans des propos rapportés par Foot Mercato. Ainsi, l' OM n’a pas vraiment intérêt à recruter l’ancienne star du Real Madrid cet été. Cette piste reste toujours un simple fantasme.