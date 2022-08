ASSE Mercato : 2M€, une signature se prépare à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 11:36





ASSE Mercato : Le buteur attendu à Saint-Etienne pourrait être un avant-centre ghanéen. Un deal est sur le point d’être conclu avec son club au Portugal.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne prête à offrir 2 M€ pour Aziz

Abdul-Aziz Yakubu, plus connu sous le nom de Aziz, devrait être le buteur espéré par l’ ASSE avant la fin du mercato. Il devrait débarquer à l’AS Saint-Étienne en provenance de Rio Ave FC, en première division portugaise. La rumeur concernant l’arrivée de l’attaquant ghanéen chez les Verts se confirme. Le club ligérien aurait arrêté une proposition convenable pour s’attacher ses services. D’après les informations du quotidien Le Progrès, Aziz pourrait arriver à l’ ASSE contre un montant de moins de 2 M€ et un pourcentage à la revente. L’avant-centre de 23 ans évolue au Portugal depuis qu’il a quitté son pays natal en 2016. Avant de rejoindre le Rio Ave en prêt, il a porté les couleurs de Vizela, d’Estoril Praia ou encore de Vitoria Guimarães auquel il appartient toujours. Si son transfert à l’ ASSE se confirme, il va donc découvrir le Championnat de France.

ASSE Mercato : Pas de proposition concrète pour Aouchiche, Nadé et Sow

Dans le sens contraire, l’ ASSE espère le départ de quelques joueurs en cette fin de mercato estival. Après les ventes de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg (Autriche) et de Zaydou Youssouf au FC Famalicao (Portugal), la direction des Stéphanoise travaille sur le départ d’Adil Aouchiche. Il est sur le marché, tout comme Yvan Neyou poussé vers la porte de sortie. Le milieu offensif formé au PSG et l’international camerounais n’ont pas d’offres concrètes à ce jour, selon les indiscrétions du journal régional. Même son de cloche pour les défenseurs centraux issus du centre de formation de l’AS Saint-Étienne : Mickaël Nadé (23 ans) et Saïdou Sow (20 ans) qui est convoité par l’Olympiakos.