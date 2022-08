PSG Mercato : C'est fait, le Paris SG boucle une grosse signature en Liga

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 10:35





PSG Mercato : Dans sa quête de dégraissage, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé une porte de sortie à l'un de ses plus gros indésirables.

PSG Mercato : Ander Herrera retourne à Bilbao !

Le mercato se débloque enfin dans le sens des départs au Paris Saint-Germain. Grand objectif d’Antero Henrique cet été, le dégraissage de l’effectif prend forme à plus d’une semaine de la fin du marché des transferts. Alors que le Paris SG a déjà recruté les Portugais Vitinha et Renato Sanches au milieu, le club cherche depuis plusieurs semaines à dédensifier son entrejeu et vient ce mercredi d’acter un accord important.

Placé dans la liste des indésirables au même titre que Rafinha, Julian Draxler ou encore Idrissa Gueye, l’international espagnol Ander Herrera va bien faire ses valises du PSG. Le joueur de 33 ans, arrivé en 2019 au PSG, s’est mis d’accord avec les Rouge et Bleu pour une résiliation de contrat, lui permettant de signer libre dans son futur club. Une avancée de taille pour Antero Henrique, qui voyait il y a quelques semaines son joueur vouloir poursuivre dans la capitale jusqu’à la fin de son contrat, prévue en 2024.

Si plusieurs clubs de Liga et de Premier League s'étaient penchés sur le dossier, Ander Herrera va finalement rejoindre l’Athletic Bilbao, son ancien club (2011-2014), pour deux saisons. Comme le révèle le média El Larguero, le milieu de terrain est attendu ce mercredi dans le pays basque pour faire sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Une information confirmée dans la foulée par le journal portugais O Jogo.

PSG Mercato : D’autres dossiers plus complexes au milieu pour le Paris SG

Si Ander Herrera a bien voulu résilier son bail au Paris Saint-Germain pour faciliter son départ, d’autres joueurs ont davantage du mal à se trouver un point de chute. C’est notamment le cas des milieux Rafinha et Julian Draxler. Les deux indésirables parisiens hésitent entre rester jusqu’à la fin de leur contrat, quitte à ne plus jouer avec l’équipe première ou rebondir dans une écurie moins huppée. Mais ces deux joueurs ne croulent pas sous les offres de clubs étrangers. Si Rafinha dispose de propositions plutôt exotiques (Qatar, Arabie Saoudite), le Brésilien souhaite toutefois rester en Europe à 29 ans. Draxler dispose quant à lui de touches en Allemagne mais pas assez attrayantes, lui qui aimerait se montrer en vue du prochain Mondial au Qatar. En l’état, les deux milieux pourraient tout simplement rester au PSG et cirer le banc une année supplémentaire.