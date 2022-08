OM Mercato : Longoria tente une superbe signature en Bundesliga

Publié par Timothée Jean le 10 août 2022 à 14:36

OM Mercato : Tout s’accélère à l’Olympique de Marseille, qui, après l’arrivée d'Alexis Sanchez, se rapproche d’une belle signature en Bundesliga.

OM Mercato : Longoria négocie pour un défenseur de Francfort

Cette semaine, l'Olympique de Marseille a accéléré son mercato estival. L'écurie phocéenne, qui a récemment recruté Jordan Veretout, a conclu mardi soir l'arrivée d’Alexis Sanchez. Libre de tout contrat après son départ de l’Inter Milan, l’international chilien est arrivé dans la cité phocéenne afin d’y passer sa visite médicale pour s’engager dans la foulée avec l’ OM. Mais la direction marseillaise ne compte pas arrêter de sitôt dans son recrutement ambitieux, d’autres recrues sont attendues dans la cité phocéenne d’ici la fin du mercato estival.

D’ailleurs, La Provence dévoile ce mercredi une nouvelle piste explorée par les décideurs marseillais. Le média local explique que l’ OM insiste pour s'attacher les services d'Evan Ndicka (22 ans). Un temps pisté par le PSG et l'AS Monaco, le défenseur tricolore évolue actuellement à l’Eintracht Francfort, où son contrat expire en juin 2023. Malgré les différentes offres formulées par sa direction, le jeune joueur refuse toujours de prolonger son contrat. Son refus permanent place les dirigeants allemands dos au mur. Ils devront le vendre cet été afin d’éviter qu’il parte libre dans un an. L’ OM voudrait alors profiter de cette situation pour l’attirer dans ses filets. L’objectif des Marseillais serait surtout d’anticiper le probable départ de Duje Caleta-Car, poussé vers la sortie.

OM Mercato : Strootman inclus dans le deal pour Evan Ndicka

D'après la source, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues de Francfort sont actuellement en négociations avancées pour le transfert d’Evan Ndicka. Les deux clubs seraient même très optimistes concernant l’aboutissement de ce deal, qui pourrait se conclure au plus vite. Et autre bonne nouvelle pour les supporters phocéens : la transaction pourrait permettre d'inclure Kevin Strootman dans l'opération.

Toujours selon le média phocéen, le dernier vainqueur de la Ligue Europa souhaiterait récupérer le milieu de terrain néerlandais en échange d’Evan Ndicka. Un arrangement qui ne déplait pas aux Marseillais. Bien au contraire, la direction de l’ OM, qui souhaite se séparer de Kevin Strootman depuis plusieurs mois, serait déjà d’accord pour l’envoyer en Bundesliga. Reste à savoir ce qu’en pense le principal concerné. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir. Un nouveau gros coup se prépare donc du côté de l’Olympique de Marseille.